Avilés y La Coruña harán frente común en la lucha por el aluminio: “Esto es muy grave”

“Las circunstancias y la concatenación de acontecimientos desde que Alcoa decide cerrar las fábricas han ido a peor. La situación actual es muy grave, tanto que la empresa en este momento está prácticamente intervenida por la Audiencia Nacional. Tenemos que seguir esos acontecimientos y pedir mucho acompañamiento del Gobierno de España para ayudarnos a salir de esta situación”. La que así habló ayer, al término del encuentro de una hora en el despacho de la alcaldía de Avilés, fue Mariví Monteserín, la regidora local. José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica (sucesora de Alcoa) en Avilés, apostilló a este respecto: “Necesitamos que se nos ayude desde la administración central”. Y añadió: “Entendemos que es muy importante que desde los dos ayuntamientos –Avilés y La Coruña– se nos apoye en este sentido”. Y eso, precisamente, está hecho. El próximo martes, las dos alcaldesas afectadas por la toma de las fábricas de aluminio por parte de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo tienen previsto verse en Avilés en un encuentro que tiene como objetivo planificar una estrategia de salvación para unas instalaciones fabriles con el tiempo de vida en período de descuento.

Poco más de trescientas personas (las que permitieron las autoridades sanitarias del Principado de Asturias a cuenta de la pandemia del coronavirus) se concentraron ayer a mediodía en la plaza de España de Avilés para reclamar a los políticos la acción que no han tomado para que, cuando llegue el 31 de julio (cuando vence el plazo de supervivencia del convenio), se celebre un día más y no el último de la historia de la producción del aluminio en España.

“Queremos que se nos convoque, que el Ministerio, de una vez por todas, dé solución a este embrollo”, señaló De la Uz, que también habló de los dos procesos judiciales abiertos a instancias de los sindicatos y contra el ovillo de empresas implicadas en la compraventa de las fábricas (veintiséis sociedades), el mismo que llevó a Víctor Rubén Domenech, a Alexandra Camacho, a Luis Losada y a Diego Peris Sirvent (mandos del Grupo Industrial Riesgo) a pasar una noche en los calabozos: “Hemos dicho que nos embarcamos en los procesos judiciales porque no teníamos más remedio, pero eso no nos va a dar un proyecto industrial ni con él vamos a seguir produciendo aluminio en Asturias”. Por eso, apuntó: “Instamos al Gobierno a que, al margen del proceso judicial, tome decisiones políticas”, recalcó. Y esas decisiones “políticas” tienen un fin claro: la intervención pública en las plantas.

Clamor por la intervención pública

Los líderes de las federaciones de industria de los principales sindicatos asturianos (CC OO, UGT y USO) estuvieron ayer en la concentración de los trabajadores de Alu Ibérica convocada ayer a mediodía para apoyar el encuentro del comité de empresa con la alcaldesa de Avilés, con Mariví Monteserín. También participaron en la protesta la portavoz de Cambia Avilés, Tania González, y la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero. Ella fue la que dijo: “La solución es que el Principado haga un esfuerzo junto con el Estado para proceder a intervenir en la empresa y trabajar para salir del callejón sin salida en que les han colocado en este momento”, apuntó la regidora. La representación política en la concentración fue corta. Tania González, la portavoz de Cambia Avilés, estuvo acompañada de su grupo municipal: “Estamos aquí para apoyar a los trabajadores de Alu Ibérica y para reclamar la intervención pública en las fábricas: así es como se garantiza el empleo”, destacó la secretaria local de Podemos.

Los trabajadores concentrados mencionaron al presidente Adrián Barbón en las pancartas reunidas en la plaza. “Ya sabéis que no nos hace caso, que no nos recibe. Vamos a pedir encuentros con todos los grupos políticos del Principado”, anunció De la Uz, con el megáfono en la mano. Durante la espera del final de la reunión, la concentración no dio una voz más alta que otra, pero los líderes sindicales reunidos en el Parche fueron claros: “El tiempo se agota y no hay soluciones: se confirmó todo lo que decíamos del Grupo Industrial Riesgo”, apuntó Jenaro Martínez Paramio, de la federación del metal asturiana de la Unión General de Trabajadores (UGT). “No se ha buscado más que una falsa venta”, añadió. Damián Manzano, de la federación industrial de Comisiones Obreras (CC OO), fue en la misma línea: “Necesitamos que la administración regional y que el Ministerio despierten de una vez y se intervengan las fábricas”. Algo similar señaló también Juanjo Estrada, de la federación de industria de la Unión Sindical Obrera (USO): “Hay que intentar salvar algo porque esto está agonizando”. Los que ayer a mediodía se reunieron –con las limitaciones sanitarias ordenadas– tienen claro que el sector del aluminio en España está a punto de fenecer: “Hay que evitarlo”, señaló Abel Suárez, el presidente de la gestora de UGT. José Manuel Rodríguez Baltar, de CC OO de Avilés, lo dijo claro: “Hay que entrar en la fábrica”.