El PP cuestiona el Plan de Movilidad por carecer de un consenso comarcal

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Avilés (PMUS) falla desde la base al no haber tenido en cuenta las demandas y necesidades del resto de municipios que conforman la comarca, opina el Partido Popular (PP). La formación ve “absolutamente necesario y primordial conseguir un consenso absoluto con el resto de ayuntamientos para mejorar el servicio de transporte público”. “Las decisiones se han tomado de manera unilateral, no han sido capaces (los socialistas) de acordar con los ayuntamientos de la comarca ninguna medida”, criticó ayer la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, que presentó las alegaciones que su grupo ha presentado al Plan de Movilidad junto al concejal Jorge García y al portavoz del partido en el Ayuntamiento de Castrillón, Eloy Alonso. “En nuestro concejo no sabemos cómo nos va a afectar ese plan. La única información que tengo es a través de mis compañeros de Avilés”, señaló este último.

Los populares defienden que de poco servirá una mejora del transporte urbano de Avilés si no es con la participación y colaboración de Castrillón, Illas, Gozón y Corvera. “Si nosotros decidimos líneas y horarios de forma unilateral y el resto de ayuntamientos no hace aportaciones, entendemos que Avilés tendrá que asumirlo económicamente. Es bastante complicado de entender que aún habiendo ayuntamientos en la comarca del mismo signo político, sean incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones tan importantes”, añadió Llamazares.

Algunas de las alegaciones que plantea el PP son compartidas por otros grupos de la oposición, como sacar el tráfico pesado del centro de la ciudad, la rebaja del precio de los billetes de bus y de los bonos de transporte o la interconexión de los itinerarios ciclistas y peatonales proyectados para conectar los barrios con el centro.

En lo que respecta al servicio de autobús, la formación plantea mantener comunicada la zona del El Caliero y Heros y que esa ruta baje por la calle Valdés Salas, permitir los transbordos entre líneas con un mismo billete y la activación de una aplicación móvil con información en tiempo real de las rutas.

Dotar las paradas de taxi de puntos de recarga de coches eléctricos, cambiar los bolardos por cámaras para el acceso de vehículos a las zonas de tráfico restringido, colocar en las entradas a la ciudad paneles informativos con la oferta de aparcamientos públicos y el número de plazas disponible y sumar Avilés a la Red de Ciudades para la Bicicleta también forman parte del listado de propuestas de los populares. Está previsto aprobar el PMUS en el Pleno ordinario de abril.