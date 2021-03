Avilés estrena la Semana Santa con terrazas llenas y pocas palmas

Lo que sucede es que no todos los feligreses conocían las nuevas “normas de obligado cumplimiento” que dictó hace unas semanas Jesús Sanz, el Arzobispo de Oviedo. “Que no hay bendición”, advirtió una mujer a otra a la entrada de San Nicolás. La mujer avisada hizo un gesto que acompañó con una sonrisa: “Por si acaso”... Pero no hubo tal. Las reglas del Arzobispo lo dejaron claro: hay que evitar tumultos, agolpamientos... y de esos hay muchos todos los años, en la campa de la iglesia de los Padres, que es de donde sale la procesión de la Borriquilla, la primera de todas en la Semana Santa avilesina, este año de mucho mayor recogimiento.

Los que aprovechan la Semana Santa para el descanso lo tuvieron fácil ayer durante toda la jornada en Avilés: las terrazas se extendieron en toda su plenitud y esto fue así por el sol primaveral que celebró la primera jornada. No hubo más turistas en Avilés que los que procedieron de los concejos más próximos. Asturias está cercada esta semana: las cepas brasileña y británica acotan la libertad de movimiento. Y, pese a todo, la fiesta fue todo lo grande que las autoridades regionales permitieron.