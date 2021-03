Inician una recogida de firmas para que Dacal dé nombre a un polideportivo

El gimnasio Toa, ubicado en la calle La Magdalena, es además una escuela de boxeo que tiene a José Enrique Rodríguez Cal, Dacal, en un pedestal. Tal es así que Rubén García, “Rubi”, el responsable del centro deportivo, ha iniciado una recogida de firmas con el fin de que el primer boxeador olímpico de la ciudad dé nombre a una instalación deportiva de Avilés. Su campaña es independiente de la petición realizada por el alumnado del colegio de La Carriona-Miranda pero confluyen en lo mismo. De hecho, indica García, la iniciativa estaba pensada desde hace tiempo: “Dacal es conocido en toda España, tiene méritos deportivos y como persona de gran humanidad, es lo que siempre le digo a los alumnos de la escuela, boxeador es una época pero persona se es siempre”.

Dacal tiene un completo currículum deportivo. No solo fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Munich de 1972. También se subió al podio con otro bronce en los mundiales de 1974 y obtuvo plata y bronce en los europeos de 1975 y 1973, respectivamente. A ese medallero cabe sumar sus cincos campeonatos de España en peso mosca. Además, Rodríguez Cal también compitió en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976.

“Dar el nombre de Dacal a una instalación deportiva debe hacerse en vida, no es lo mismo después de muerto como se hizo con Yago Lamela y es que se lo merece como boxeador, como obrero y trabajador”, señala “Rubi”, que confía en que su petición llegue a buen puerto “para reconocer al primer medallista olímpico de Avilés y que se labró un futuro con esfuerzo y sacrificio”.

García recuerda además que en 2014 su gimnasio organizó una velada en el polideportivo de Los Canapés para reconocer la figura de Dacal. “La petición es sencillamente para que sea recordado para siempre en Avilés”, señala “Rubi”, que no se decanta por ninguna instalación deportiva en particular para darle el nombre de “Dacal” aunque remarca que en los últimos años las veladas del boxeo solían desarrollarse en Los Canapés.

La recogida de firmas está dando sus primeros pasos y una vez reunidas un número aún por determinar, serán enviadas a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, con el fin de “recordar a Dacal para siempre, un homenaje de su ciudad”.

La regidora visitaba el pasado viernes el Colegio de La Carriona, tras la visita al centro, el día anterior, del deportista. José Enrique Rodríguez Cal, popularmente conocido como Dacal, expresaba ese día su anhelo de poder disfrutar en vida de un reconocimiento de este tipo. Y no dudó en evidenciar la ilusión que le haría que su nombre luciera en un centro deportivo de su ciudad tras la investigación realizada por el alumnado de La Carriona-Miranda: “Si doy nombre a un polideportivo será la culminación de mi carrera, es lo que me hace falta y ese día, si llega, iré con mis hijos y mis nietos y quizá me muera allí en ese momento de alegría”, expresó el exboxeador olímpico que confía en que la propuesta lanzada por el alumnado de La Carriona obtenga sus frutos. Dacal compaginó su faceta deportiva con la de trabajador de la extinta Ensidesa.

Para la regidora local más que un espacio público de la ciudad sería más conveniente, a su modo de ver, que el deportista diera nombre a la pista del colegio de La Carriona-MIranda.