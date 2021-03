Los “Leather Boys” volvieron a vencer ayer tarde en el auditorio de la Casa de Cultura que, como el sábado, se ha convertido en hogar para el rock de raíces avilesinas. Y se notaron. En la primera actuación (la del sábado) y en esta de ayer domingo. El público echa de menos la música en vivo y los músicos en vivo echan de menos a los espectadores. Los “Leathers Boys”, los que más. Y es que a la cuarta fecha programada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Avilés fue la vencida.

Tenían entre manos “Born in the seventies”, un disco que salió hace meses, pero por el que no pasa el tiempo porque, en puridad acaba de nacer: “Leather Boys” echa a andar ahora con el amor del público y desde las tablas más avilesinas de todas, las mismas donde la Orquesta Sinfónica del Julián Orbón grabó el pasado 17 de marzo “Yo soy María”, uno de los temas más conocidos del compositor argentino Astor Piazzola. La versión, bajo la batuta de Iván Cuervo, ya está en Youtube. Incluye también, en off, una versión completa con la letra del clásico cantada de la partitura iberoamericana.

La pieza argentina ilustra el trabajo de los estudiantes que forman parte de la agrupación musical del centro educativo. De hecho, cada uno de los componentes de la orquesta firman el vídeo que ya está en las redes sociales, sobremanera Ana Izquierdo e Isabella Torrijo, que actuaron como solistas a la flauta y al oboe, respectivamente.

La Orquesta Sinfónica del Julián Orbón esta formada ahora por 5 violines I, 4 violines II, 3 violas, 5 violonchelos, 1 contrabajo, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes y 1 fagot.