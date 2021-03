Exculpan a un hostelero de Sabugo que rompió el precinto impuesto a su bar

Lo que determina la sentencia es que la denuncia contra el exhostelero –ya no lo es– queda archivada; es decir, no ha tenido lugar, no hubo delito.

Los precintos que rompió el hostelero –de acuerdo al permiso verbal dictado por el concejal– se referían a una denuncia previa por ruidos, también de una familia vecina. El Ayuntamiento de Avilés reconoció en su momento que había obrado “tarde” cuando el hostelero rompió los precintos y entró a su bar, en plenas fiestas de San Agustín. El juez determina ahora que, de acuerdo a lo que Campa dijo en el mismo juicio, el hostelero actuó de acuerdo a la ley. Los permisos se tienen que dar mediante decretos.