El rector, del Grado de Deporte: “Lo importante es tenerlo y no dónde”

Villaverde comentó no sin ironía que el grado de Deporte se ha convertido en una “pesadilla” que se va a despejar este año. Con todo, explicó que lo primero “es saber de que estamos hablando”. Por eso, avanzó, el Vicerrectorado de Gestión Académica, responsable de los títulos, está intentado elaborar un dossier para acabar tomando una decisión “racional y con asiento técnico” y despejar “la pesadilla en que se ha convertido una buena idea”. Así, el rector abogó “por una vez en la región pensar en términos de región, de territorio, y no de localidad, porque Asturias no da para tanto”. “Lo importante es tener un grado potente y de referencia y lo de menos es donde”, reiteró.

En el encuentro entre Villaverde y Monteserín se trataron temas como el Centro de Estudios Universitarios, los programas para mayores, la Cátedra de Cine, el proyecto Avilés Enseña o la relación entre Universidad e industria. Villaverde defendió poner ya “en la agenda estos temas” después de meses sin actividades presenciales por la pandemia. Así, el rector destacó que ahora toca “dar un salto cualitativo hacia delante” con esos proyectos, “que irán madurando con el tiempo y que harán más estrecha la relación entre las dos instituciones”.

En ese sentido, sobre la Cátedra de Cine que liderará Avilés, el rector manifestó que se trata de un “proyecto muy bonito e interesante con un convenio ya firmado” al que “hay que darle mucho empuje porque es un instrumento que es una palanca para hacer cosas muy interesantes”. Pero descartó dar más datos: “Ahora no toca”, concluyó.