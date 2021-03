La “superbisa” en primera línea contra el covid

Conchi Fernández Rodríguez es un torbellino de vitalidad. Prefiere no decir su edad, pero es joven. “Estoy en la flor de la vida”, reconoce la avilesina. Hace apenas un mes debutó como bisabuela de una niña, Yasmina. Y no puede estar más feliz. Porque en el último año han sido muchas las veces que ha debido enjugar sus lágrimas. Como enfermera de Urgencias en el San Agustín está en primera línea frente al covid: “Es muy duro, mucho”. También ha conocido la realidad del nuevo virus desde su segundo trabajo en una cadena de residencias de la tercera edad. Los “vieyinos” son su debilidad. En cualquier caso, ha hecho lo que estaba en su mano para humanizar estos tiempos que se viven en soledad: “Arropé a los pacientes todo lo que pude, hice videoconferencias con las familias...”. Todavía se emociona. “Esto es lo peor que he vivido en mi carrera”, sentencia Conchi Fernández, que llega a casa después de bregar contra el covid y tiene a su madre esperándola. 89 años. Un ictus. Ahora tiene una bisnieta. Una alegría para mirar al futuro con el optimismo que quiere.

“Mi vida no es aburrida: es intensa. En su momento fui empleada de José María Tejero, en Avilés. Mi gran universidad fue a su lado. Fui una mujer privilegiada. Aprendí a ser libre, a no tener miedo a la vida, a saltar muchos obstáculos. Y adquirí conocimientos impensables entonces para una mujer: juzgados, inmobiliaria, fútbol, bancos, informática y, sobre todo, a encajar los golpes que los políticos y los negocios nos proporcionaban”, destaca. Ahora forma parte del Servicio de Salud (Sespa) y compagina su trabajo de enfermera con el cuidado de mayores en residencias privadas.

“No he faltado ni un solo día, si tengo que doblar turno, lo doblo. Hago quirófanos, traslados al Credine… Es el momento de arropar al sistema”, dice la sanitaria, que reconoce descansar poco, por no decir nada. “Soy feliz con mi vida. A veces, en los turnos de noche, aprovecho para leer, estudiar y preparar algún curso. Y hago lo que me gusta. Tengo trabajo, siempre solapé varios, desde muy joven, y salud, después de haber superado un cáncer de mama. Solo por eso hay que estar agradecido”, subraya la avilesina, que entre tanto ajetreo sacó adelante a dos hijos: Jairo y Natalia. Esta última tuvo familia muy joven, dos hijos. Ahora uno de ellos ya es papá. “Natalia es como yo, un torbellino. Jairo, un gran chico al que quiero agradecer la ayuda que me presta en el cuidado de la abuela”, recalca. Aprovecha el momento de aplauso, que hace extensible a sus colegas de Urgencias y de los geriátricos Virgen del Coral (Salinas), San Telmo y San Juan (La Arena).

Conchi Fernández no tiene ninguna fórmula mágica para ser incansable. Pero sí achaca no haber sido “atacada” por el virus a la felicidad con la que intenta vivir. “Genero mucha endorfina”, dice con buen humor la enfermera, que tan pronto está en triaje en el San Agustín como en las carpas instaladas para hacer PCR. No obstante, la bisabuela enfermera está preocupada por el futuro. “Hay mucho terror, estrés. El personal sanitario está tocado. Cada día que vas a Urgencias hay nuevos protocolos, hay que estar muy concentrado en lo que se hace. Y esto no terminará nunca si no se toman las medidas de protección en serio”, insiste esta mujer que ha hecho suya una palabra: empatía. “Para mí todos los pacientes son iguales”. Aunque el día que Yasmina estaba en camino, Conchi fue más bisabuela que enfermera. Pero se presentó a la pequeña como es: “Siempre contenta”. Su secreto: “Hacer las cosas con lo que dicta el corazón”. Su momento de relajación: un paseo, un libro... Ahora también con Yasmina.