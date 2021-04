El bolardo de las nueve multas diarias

Según fuentes municipales, el grueso de las denuncias tramitadas por la Policía Local en Emile Robin entre el 9 y el 30 de marzo, 183, tiene que ver con el acceso a la calle sin autorización. De ellas, 135 fueron infracciones consideradas leves –aparentemente no ponían en peligro la integridad de otros conductores o peatones–, sancionadas con multas de 80 euros. El resto, 48, fueron infracciones graves, con multas de 200 euros.

Entrar a Emile Robin sin permiso no ha sido el único motivo de denuncia. En este periodo también se propuso para sanción a una persona que no facilitó su identidad y se negó a colaborar con los agentes estando implicado en un accidente (200 euros), conducir utilizando auriculares (200 euros), no llevar bien abrochado el cinturón de seguridad (200 euros), tocar el claxon sin motivo (80 euros) y no percatarse de la existencia del bolardo (80 euros).

El importe total de las sanciones interpuestas en Emile Robin desde la puesta en funcionamiento del bolardo asciende a 21.160 euros. Todas ellas tienen una reducción del 50 por ciento por pronto pago.

Además, el pivote ha sido causa de cinco accidentes. Fuentes consultadas por este periódico señalan que ninguno de los vehículos que chocaron contra el bolardo tenía autorización para acceder a la calle. En estos casos, los daños sufridos por la barrera serán reclamados por el Ayuntamiento a las compañías aseguradoras.

Varios operarios de la empresa instaladora del pivote realizaron ayer labores de mantenimiento en el maltratado bolardo (ya ha sido embestido cinco veces) y en el poste de control de acceso. Uno de esos trabajadores fue providencial para evitar un nuevo siniestro, pues detuvo a tiempo a un conductor que trataba de franquear la barrera aprovechando que se había bajado para un automovilista acreditado. Esta maniobra es desaconsejable pues casi siempre acaba en choque con el dispositivo.

Desde el Consistorio aconsejan a aquellos conductores que por despiste u omisión se encuentran frente al bolardo sin tarjeta de acceso, se pongan en contacto con la Policía Local para salir en el sentido circulatorio establecido, pues la infracción ya habrá quedado registrada y lo único que puede conllevar realizar alguna maniobra extraña es una sanción añadida.

Actualmente hay 1.040 vehículos autorizados para acceder a Emile Robin. De ellos, 120 son específicos para esta vía. 610 son vehículos autorizados a acceder a otras zonas peatonales y 310 corresponden a vehículos de servicios especiales.