Los hosteleros de la plaza aceptan a regañadientes el mercado del Lunes de Pascua

Los hosteleros de la plaza Hermanos Orbón aceptan a regañadientes la decisión del gobierno municipal: que haya mercado el próximo Lunes de Pascua. Y, aunque obran así, no dejan de señalar: “Lo que reclamábamos era lo que pone la ordenanza municipal, la que ellos mismos aprobaron: que no hay mercado los lunes si es que ese día cae en festivo”, señaló José Antonio Antuña, propietario de uno de los locales que dan al escenario en el que se desarrollan los mercados todos los lunes. “Los vendedores recogen a las tres, luego vienen los baldeos. Entre pitos y flautas, esto no está libre hasta las cinco y pico de la tarde, pero tenemos que mandar recoger a las siete y media. Así, no merece la pena abrir el Lunes del Bollo”, denuncia Antuña, eco de los demás hosteleros afectados por una decisión que, lamentan, les ha llegado “por la prensa”.

Admiten, sin embargo, que el Ayuntamiento “no tenía por qué respondernos, pero igual lo merecíamos”, concluye Antuña, que firmó una petición para trasladar al martes el mercado del Lunes de Pascua junto a representantes de todas las cafeterías que se asoman a la plaza. “No pedíamos algo extraordinario, sólo lo que se hace todos los días del Bollo”, señaló Antuña. “Lo único que pretendíamos era aprovechar la jornada festiva completa para explotar nuestras terrazas, pero no nos dejan, así que obedeceremos”, concluyó