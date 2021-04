Los avilesinos viven la folixa con ánimo pero en grupos reducidos

Con las doce campanadas de mediodía Avilés dio por inaugurada la fiesta de la primavera. No sonaron charangas ni tampoco gaiteros. Nadie se concentró a las puertas del Ayuntamiento, donde cada año se lee el pregón, y tampoco hubo ramos de rosas para xanas y xaninas, todas ellas de traje regional, ni gigantes, carrozas o cabezudos. Pero la fiesta más querida, esa que endulza la ciudad desde el año 1893 y acelera el ritmo de los avilesinos, no dejó de celebrarse, aunque en formato pequeño, por eso de las restricciones del covid. El teatro Palacio Valdés fue el epicentro de los festejos, que se pudieron seguir online.

La pianista Noelia Rodiles fue la encargada de abrir la espita festiva. Tuvo palabras de recuerdo para los que fueron sus maestros en el Conservatorio: Ana Serrano, José María Martínez, Alexander Osokin y sobre todo para Gonzalo Casielles, a quien dedicó la lectura y el posterior concierto. Porque Casielles fue un paisano de esos que dejó huella entre los suyos, un músico irrepetible padre de músicos, arreglista, conserje de colegio, compositor, trompetista y profesor en el “Julián Orbón”.

Recordó también Rodiles el trabajo desarrollado en la ciudad por la Sociedad Filarmónica, el Rotary Club o Amigos del País sin olvidar los conciertos gestados al calor de la Semana de Música Religiosa. “Ojalá que, cuando volvamos a la añorada normalidad, podamos disfrutar de nuevo de toda esta actividad, toda esta riquísima vida musical que Avilés posee gracias al trabajo bien hecho de tanta gente, de tantas entidades y, por supuesto, del apoyo del Ayuntamiento”, sentenció, al tiempo que defendió la “cultura en general y la música en particular como parte esencial de nuestra sociedad”. Y en Avilés el Bollo es musical.

Intervino también en la celebración semipresencial la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín: “Las restricciones sanitarias no nos permiten celebrar el tradicional desfile de carrozas que da la bienvenida a la primavera, ni la comida en la calle, que convierte el Bollo de Avilés en un acontecimiento de extraordinaria participación y convivencia. Pero la pandemia no va a impedirnos mantener vivo el espíritu del Bollo y el reconocimiento de sus valores: debemos ser capaces de aportar certezas ante la incertidumbre y abrir esperanzas en las dificultades”.

La singular gala sirvió también como homenaje a Casielles, fallecido el pasado octubre, a los 89 años. Se fue el maestro, pero su legado musical será eterno. En nombre de la familia Casielles subió al escenario del Palacio Valdés una de sus hijas, Cristina. Dijo sentirse orgullosa y agradecida por el cariño con el que se recuerda a su padre. Y el mejor tributo fue musical. Noelia Rodiles al piano y Gabriel Menéndez con la trompeta interpretaron tres composiciones de Casielles: “Es imposible”, “Dile a la Concha de Artedo” y “A Pedro Menéndez de Avilés”. Sonaron los aplausos en el odeón avilesino y también en los domicilios. Porque el mantecado de Pascua se amasa con una docena de recuerdos, una pizca de melancolía, varias cucharadas de humor, un toque personal de color y mucha, mucha música. Tanto que tras Rodiles, y también en el Palacio Valdés, actuó el coro del Centro Asturiano. Como colofón, “Rapsodia Asturiana”, por la flamante pregonera.

Luego no sonaron cohetes. Y las carrozas se quedaron este año en veintiocho miniaturas distribuidas por otros tantos comercios de la ciudad, que exponen las maquetas de los artilugios que desfilaron años atrás. Sí se celebró la tradicional misa de la cofradía de El Bollo. El encargado de realizar la ofrenda del mantecado y la botella de vino fue Aníbal Carrillo: “Este año nos toca vivir una fiesta diferente, pero al menos podemos estar aquí. No hay el mismo ambiente pero hay que mantener las tradiciones. Confiamos en que en 2022 todo esto cambie”.

Esas tradiciones se mantuvieron también en la calle, ocupadas por decenas de avilesinos que salieron con un cielo que presentaba más claros que nubes. El casco histórico registró importante actividad de Sabugo al Carbayedo y de La Ferrería a Rivero con El Parche como “kilómetro cero” de una fiesta que es símbolo de identidad de una ciudad. Pero lejos del sueño festivo, los avilesinos cumplieron con distancias de seguridad y mascarillas como complemento al traje regional.

Muchos aprovecharon el buen tiempo para descorchar botellas de sidra, que en un año normal serían las primeras de muchas que mañana regarían las calles del casco histórico. Pero no será así, o no, al menos, de forma multitudinaria: la Comida en la Calle está suspendida y, como mucho, los avilesinos podrán celebrar el festejo en terrazas en grupos de cuatro como máximo. Los abrazos y los besos de Pascua deberán esperar un tiempo más. Aún así, habrá folixa. De nuevo en bocado pequeño y que se podrá seguir por el canal Youtube del Ayuntamiento de Avilés y las redes sociales municipales. El domingo animó la tarde Héctor Braga, con un concierto en el que repasó de folk a tonada, hoy será el día del humor avilesino con Favila y Antonio Caamaño. Ambos han preparado un singular viaje en el tiempo, gracias al cual, los espectadoras podrán conocer en persona a Claudio Luanco, impulsor hace más de un siglo de las fiestas de El Bollo, símbolo de Avilés y declaradas de Interés Turístico Nacional. Será una entrevista cara a cara en la que resonarán gaita, tambor y tonada, y no faltarán los guiños a las tradicionales carrozas o a la Comida en la Calle, ausentes por la pandemia.

Por la tarde sonará de nuevo música. Esta vez con la Orquesta Céltica Asturiana. Más partituras festivas para el Bollo de Avilés.