El Bollo hace buenas migas con la música

La miga del Bollo llega este año mojada en música. Y aunque no se han organizado eventos multitudinarios, porque así lo aconsejan quienes más saben de controlar la pandemia, los avilesinos pudieron disfrutar ayer con la Agrupación Polifónica, que interpretó un variado repertorio en el que no faltaron habaneras, canciones populares avilesinas y fragmentos de conocidas zarzuelas. Hoy seguirán sonando notas festivas. Actuarán la pianista Noelia Rodiles y el trompetista Gabriel Menéndez a partir del mediodía y se les podrá escuchar bien con entrada en el Palacio Valdés bien a través de la pantalla por el canal de Youtube del Ayuntamiento o las redes sociales municipales. Ambos músicos ensayaron ayer el recital, que es un homenaje al maestro Gonzalo Casielles, que fue profesor de ambos en el Conservatorio.

Antes del concierto, Rodiles, considerada una de las pianistas más relevantes no solo de España sino del panorama internacional, leerá el pregón de las fiestas del Bollo. “Es un orgullo. Estoy agradecidísima y encantada, para mí es un honor. Hablaré de mi relación con Avilés y de cómo ha influido Avilés en lo que soy hoy”, avanzó ayer la música. Menéndez, por su parte, dio algunas pistas de lo que será el recital: interpretarán “Es imposible”, “Dile a la Concha Artedo” y “A Pedro Menéndez de Avilés“.

Tras esta primera parte intervendrá Cristina Casielles, hija del músico nacido en Piloña, pero avilesino de adopción, que dará paso a la segunda parte de la fiesta, en la que sonarán algunas de las composiciones corales más queridas por el músico y que él mismo armonizó o adaptó. Así, las voces de la Agrupación Polifónica Centro Asturiano de Avilés interpretarán “Rosina”, “Lucero de la mañana”, “Paseando por el Malecón” y “La nostalgia del mar”. El recital concluirá con un solo de piano de la propia Noelia Rodiles.

El programa festivo de El Bollo continuará por la tarde con el concierto “Memoria Folk” a cargo del multiinstrumentista, folclorista y musicólogo asturiano Héctor Braga, que repasará la música tradicional asturiana, desde el folk a la tonada. Tendrá lugar en el auditorio de la Casa de Cultura a las 19.00 horas. “Hemos tenido que adaptar la programación y hemos evitado cualquier actividad en la calle, que sería lo propio en estas fiestas del Bollo. Hemos dado espacio a la música y hemos primado a nuestra gente”, dijo la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, en la víspera de la fiesta más esperada por los avilesinos y, por segundo año, truncada por el covid.

Prudencia

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, también se acercó hasta el Conservatorio donde Rodiles y Menéndez preparaban el concierto de este mediodía. Al hilo de lo dicho por Alonso, apuntó: “Hay que seguir siendo prudentes. Estas fiestas son diferentes, lo que no quiere decir que las celebremos, pero siempre teniendo presente la prudencia”. Más aún, señaló: “Esta lucha (por el covid) no ha terminado, aún queda mucho. Pero no se pueden dar pasos atrás .Esperamos que el año que viene podamos celebrar la fiesta en la calle, abrazándonos, sonriendo y sin mascarilla”. Hasta entonces, al menos, sonará música, que hace buenas migas con El Bollo.