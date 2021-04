“Ya no hay fábrica; vamos a ella, pero no produce nada”

José Manuel Gómez de la Uz (Cudillero, 1976) es el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés, empresa en la que es uno de los trabajadores que atiende el mantenimiento del departamento de electrólisis. De la Uz conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Empecemos por el principio. ¿El aluminio es negocio?

–Es tan negocio que nunca ha estado tan bien como lo está este año. El mejor precio que marca la Bolsa de Metales de Londres es el de este año. O sea, el metal que hacemos nunca ha estado tan bien como ahora.

–Entonces, ¿quién es el responsable de la crisis que vive el sector?

–El primer responsable de todos es la multinacional Alcoa, que fue la que puso en marcha un proceso de selección de la empresa que tenía que comprar las fábricas. Dijo que elegía la mejor opción, pero está claro que eligió a la peor de todas. Parter Capital no era nada, un tío con mucho dinero y ya está. Pero, después de Alcoa, va el Gobierno de España. Se supone que estaba salvaguardando el proceso, pero a la vista de las circunstancias, no ha hecho nada. Ni vigilar, ni nada.

–¿Sintieron que el Gobierno de España les estaba bailando el agua?

–Con el tiempo podemos decir que nos sentimos como un juguete. Resulta que de un día para otro se plantaron en Asturias la portavoz socialista, Adriana Lastra, y el Secretario General de Industria, Raúl Blanco. Llegaron a vendernos la moto de los derechos por las emisiones a la atmósfera del CO2. Nos dijeron no sé cuántas cosas de las industrias electrointensivas y demás palabras bonitas. Seis meses después, supimos en dónde habían quedado sus palabras: en la nada. Hubo más elecciones y descubrimos que nos habían mentido. Se inventaron un estatuto electrointensivo que olvidaba de forma consciente a las empresas electrointensivas: a la nuestra, pero también a Asturiana de Zinc y a Arcelor. Con ese documento, lo único que está claro es que las empresas que habían solicitado un estatuto regulado no cuentan con él y, en consecuencia, tampoco tienen un futuro predecible, que es algo que venimos pidiendo desde el principio de toda esta feria.

–¿Cómo están las cosas?

–Pues ahora mismo no hay fábrica: sólo hay un sitio al que acudimos todos los días, pero que no produce nada.

–¿Cuál es el papel de Grupo Riesgo en este culebrón?

–Riesgo no era el mejor postor, lo era Parter. Pero lo que hizo Parter fue deshacerse del marrón lo antes que pudo. Parter fue el fondo de guante blanco y los de Riesgo se han convertido en presuntos delincuentes.

–¿Cómo se ve esta crisis desde dentro de la fábrica?

–Cuando comenzó éramos 304 empleados. Ahora no estamos seguros de cuántos somos porque Riesgo no nos facilita ni esos datos, pero andaremos por los 250 o los 260.

–Imagino que las faltas son de personal que ha decidido buscar otro empleo.

–Imagina bien. No se ha analizado adecuadamente cómo estamos los trabajadores de la aluminera desde el punto de vista psicológico. Alcoa sigue manteniendo esta falsedad y eso supone que, mal que bien, vayamos cobrando, pero esto no sólo va de cobrar. Es normal que la gente busque alternativas a esta crisis que parece que no tiene salida.

–¿El futuro está en la Audiencia Nacional?

–Me parece rechazable que los políticos lo fíen todo a los juicios: el futuro está en las grandes decisiones y de éstas no hemos vivido ninguna de verdad. Estamos esperando decisiones valientes: es muy cansado escuchar que hay que esperar a los jueces…

–¿Qué le piden a Adrián Barbón, al Presidente del Principado?

–Que haga algo de verdad, porque hasta la fecha se ha limitado a ver el problema desde lejos, desde tan lejos que no nos ha recibido en ninguna de las tres ocasiones en que se lo hemos solicitado. Necesitamos decisiones políticas urgentes, por eso hemos empezado por abajo: por las comarcas de Avilés y de La Coruña. Las alcaldesas de los dos municipios han dado un paso adelante. Hemos llamado a los grupos parlamentarios: Izquierda Unida nos ha reservado el lunes. Necesitamos que la Mesa del Aluminio se convoque de manera inmediata. El próximo 31 de julio todo se acabará.