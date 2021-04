Del 1 al 4 de abril, es decir, esta Semana Santa los agentes de la Policía Local propusieron para sanción a unas doscientas personas por distintos incumplimientos, de acuerdo a un balance facilitado a primera hora de esta mañana.

En materia de sanidad, los agentes abrieron 88 expedientes: 47 por no respetar el horario de permanencia en la vía pública, 32 por no usar la mascarilla, siete por encontrarse no convivientes en un domicilio y dos más por fumar sin mantener la distancia exigida.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, los policías propusieron para sanción a 24 personas: nueve por desobediencia a los agentes, siete por falta de respeto, cuatro por incautaciones de droga en la vía pública , dos por consumo de estupefacientes en la calle, una por incautación de armas y otra por no haber obtenido el DNI.

Hubo otras seis propuestas de sanción en lo relativo a ordenanzas municipales: cinco por infracción a la ordenanza de limpieza y una a la de ruido.

En materia de Seguridad Ciudadana, los agentes recuperaron tres coches que habían sido sustraídos con las llaves puestas. Asimismo intervinieron en alcoholemias. Propusieron también para sanción a 45 personas por infracciones relacionadas con la documentación de vehículos y conductores.