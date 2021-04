El Ferrera, remanso de paz

De que se cumplieran las leyes se encargaron los agentes de la Policía Local, que controlaron los accesos de Galiana, Rivero y El Marqués (la de Cervantes permaneció cerrada). Al haber considerablemente menos gente reunida en el Ferrera también habrá hoy menos residuos que recoger: en la última edición de la Comida en la Calle, en 2019 y con unas 4.000 almas reunidas al tiempo en el parque, los operarios se tuvieron que esmerar a fondo durante días en dejar el recinto primaveral despejado.

Tanta o más reunión que en el parque de Ferrera –el del Carbayedo o La Magdalena, por citar dos ejemplos, también estaban “tranquilos”, según los agentes– la hubo en las redes sociales, donde muchos avilesinos decidieron compartir la fiesta por excelencia de la ciudad. Con este fin se creó el año pasado el grupo de Facebook “Comida en la casa/Xinta en casa. Avilés 2021”, con cerca de siete mil integrantes.

En ese escaparate de lo avilesino se sucedieron durante la jornada fotos de los platos típicos más comunes de la Comida en la Calle: ensaladillas, filetes empanados, tortillas, empanadas, y muchos bollos mantecados además de sidra y otros caldos con los que regar tanto manjar. Porque los avilesinos ayer celebraron el Lunes de Pascua, aunque en ambiente más íntimo.

Balance de la Semana Santa: 200 personas propuestas para sanción

Del 1 al 4 de abril, es decir, esta Semana Santa, los agentes de la Policía Local de Avilés propusieron para sanción a unas doscientas personas por distintos incumplimientos, de acuerdo a un balance facilitado a primera hora de ayer que no incluye los posibles incumplimientos coincidiendo con el Lunes de Pascua. En materia de sanidad, los agentes locales de Avilés abrieron un total de 88 y ocho expedientes: 47 de ellos por no respetar el horario de permanencia en la vía pública, 32 por no usar la mascarilla, siete por encontrarse no convivientes en un domicilio y dos más por fumar sin mantener la distancia de seguridad exigida.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, los policías propusieron para sanción a 24 personas: nueve por desobediencia a los agentes, siete por falta de respeto, cuatro por incautaciones de droga en la vía pública , dos por el consumo de estupefacientes en la vía pública, una por incautación de armas y otra por no haber obtenido el documento nacional de identidad (DNI). Hubo además otras seis propuestas de sanción en lo relativo a la vulneración de ordenanzas municipales que se resumen en cinco por infracciones relacionadas con limpieza y la restante vinculada con la ordenanza de ruidos.

En materia de Seguridad Ciudadana, los agentes de la Policía Local de Avilés recuperaron tres coches que habían sido sustraídos previamente y con las llaves puestas. Asimismo, los policías intervinieron en varias alcoholemias. Propusieron también para sanción a un total de 45 personas por infracciones relacionadas con la documentación de vehículos y conductores.