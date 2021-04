“Tengo mi historial y el cariño de la gente, merezco dar nombre a un polideportivo”

–¿Cómo ve las iniciativas surgidas hace semanas para que un polideportivo lleve su nombre?

–Tenía las esperanzas perdidas y me alegro mucho de que la gente se esté volcando. Sé que en Avilés la gente me quiere y que me tiene respeto. La Alcaldesa fue al colegio de La Carriona y dijo a los niños, al director y una profesora que le podían poner a Dacal el nombre de una pista (del polideportivo del colegio). Llevo toda una vida dedicada al deporte, creo que siempre dí buen ejemplo.

–¿Y cómo lo ve?

–No lo veo. Aquí no vale ser humilde, tengo mi historial deportivo y el cariño de la gente. Creo que merezco el nombre de un polideportivo y que se vea mi nombre bien no que pongan una plaquina y en un rincón. Y eso lo que pide la gente y los niños del colegio de La Carriona.

–¿Hay más deportistas en Avilés que merecen un reconocimiento?

–Claro, Campanal, entre otros.

–Y puestos a pedir, ¿qué polideportivo le gustaría que llevara su nombre si la campaña fructifica?

–Me gustaría que fuera el de Los Canapés. En ese polideportivo me hicieron dos homenajes y en uno de ellos acudió la entonces alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, y muchísimo público. Reconozco que no se puede El Quirinal, ya tiene Yago Lamela ahí su nombre. Me conformaría con Los Canapés, que es lo piden desde el gimnasio Toa y desde el colegio,...

–Comenzó su carrera deportiva en La Exposición, ya no existe ese espacio público pero sí la pista. ¿Le importaría que se le diera ese nombre?

–Tampoco sería mala idea, lo que se pasa quitar el nombre pisata de La Exposición. La cuestión es voluntad, querer de verdad hacerlo, no sé influirá el hecho de ser boxeador, si fuera atleta u otro tipo de deportista, creo que sería más fácil.

–¿Por qué?

–El boxeo tiene mala fama siendo un deporte como cualquier otro, es olímpico. Y a día de hoy, los gimnasios están llenos de niños y de mujeres. ¿Quién iba a pensar hace un montón de años que las mujeres iban a boxear?.

–Avilés cuenta además con otro medallista olímpico en Barcelona 92. ¿Merece un homenaje?

–Tenemos un campeón olímpico en Avilés, el arquero Alfonso Menéndez Vallín, y claro que merece un homenaje.

–Pongamos por caso que se cumple su sueño y un polideportivo de la ciudad lleva su nombre, ¿qué sentiría?

–Me haría el hombre más feliz del mundo, sería ideal para culminar mi vida deportiva. Ya podría morir tranquilo. No sé lo que significa para la gente, pero verme delante de un polideportivo con mi nombre no sé lo pueden imaginar...

–¿Y si resulta lo contrario?

–Me llevaría un disgusto muy grande y me olvidaría de todo esto ya.

–Hace algo más de un año quiso donar su medalla de bronce olímpico...

–Así fue. Doné mi medalla al Museo de Avilés y no la aceptaron, dijeron que no procedía una medalla olímpica en un museo.

–Pese a esa negativa, ¿lo volvería a intentar ahora?

–Si mañana me dicen que sí, yo la dono al museo para que la vean los avilesinos y los visitantes que pasen por ese centro y que vean que un deportista de Avilés obtuvo una medalla olímpica.