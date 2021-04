El covid apaga los festejos en la comarca: ola de cancelaciones y actividades en el aire

El verano festivo de la comarca avilesina está en el aire. Pese al anuncio hecho el martes por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que no se prorrogará el Estado de Alarma más allá del 9 de mayo, la situación sanitaria obliga a tomarse con cautela –que no necesariamente pesimismo– lo de organizar festejos. Los ayuntamientos decidirán en las próximas semanas, en función de la evolución de la pandemia, la celebración de citas de renombre como San Agustín, la Hoguera de San Juan en Trasona o el Carnaval de verano de Luanco. La “nueva normalidad” también trae consigo nuevas formas de contratación pública para las fiestas, donde Corvera es pionera, con la inclusión de “cláusulas anticovid” en las licitación de los conciertos para sus fiestas populares: si la situación sanitaria no es favorable, podrán romper el acuerdo.

Por el momento, las fiestas confirmadas son minoría. Entre ellas, destaca el Festival Intercélticu que, si nada se tuerce, cumplirá su vigésimo quinta edición este julio. Lo hará con un formato más reducido, exigido por la situación sanitaria y la crisis económica. “A la hora de concretar el programa influirán dos aspectos principales: las medidas de seguridad e higiene que demande la situación y los cachés, que dependerán directamente del presupuesto final con el que contemos”, explica Juan Luis Casas, director del certamen, quien considera de vital la ayuda del Ayuntamiento y del Principado para sacar adelante la cita.

Más o menos confirmadas están las fiestas populares de Corvera, que este 2021 se celebrarán del 10 al 12 de septiembre. El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación un contrato de 61.000 euros para contratar los espectáculos musicales de los festejos, que incluirán diversos pases de orquestas que, dependiendo del día, se prolongarán hasta las cuatro de la madrugada. La última cláusula del acuerdo incluye que el Consistorio se reserva la confirmación definitiva de los festejos el 26 de agosto sin penalización alguna para la Administración local.

También esperan poder sacar adelante los festejos en algunos barrios avilesinos. Versalles y La Carriona, que celebran sus festejos patronales en septiembre, son los más optimistas.

En el otro lado de la balanza se encuentran las cancelaciones. Corvera ya ha anunciado que este 1 de mayo no habrá Jira al embalse de Trasona. Del calendario festivo se ha descolgado también el Festival Internacional Longboard de Salinas, aunque sus organizadores no descartan que la cita pueda llegar a celebrarse a finales de agosto, septiembre o, incluso, en el puente del Pilar, a primeros de octubre. En Castrillón también se ha optado por prescindir de las fiestas de San Isidro, que se hubieran celebrado el 15 de mayo.

Tampoco se podrá degustar este 2021 la Arrozada de Miranda, que vuelve a caerse del calendario festivo por segundo año consecutivo, ni se disfrutará de festejos en la localidad gozoniega de Antromero, donde en los últimos años llevaban organizando una de las verbenas más populares de la comarca. “Para este 2021, coincidiendo con el décimo aniversario de la actual comisión de fiestas, teníamos apalabradas a dos grandes orquestas: ‘París de Noia’ y ‘Panorama’. Hemos tenido que cancelarlo todo”, lamenta Alejandro Suárez, tesorero de la entidad que debería estar de verbenas a finales de junio. Tampoco parece que vayan a tener fecha las fiestas del barrio avilesino de El Carbayedo, a mediados de agosto, una de las más animadas de la localidad. La asociación de festejos se encuentra actualmente sin actividad y la entidad vecinal descarta volver a hacerse cargo de su organización.

A la espera de una decisión sobre su futuro se encuentran fechas tan importantes como la hoguera de San Juan de Trasona, cuyo futuro se resolverá el 1 de junio, tal y como asegura el concejal de Festejos de Corvera, Rafael Alonso; o las de San Agustín de Avilés. “Estamos trabajando en un escenario muy prudente con controles y restricciones de aforo, como el año pasado”, explican desde el área de Festejos del Consistorio avilesino. También habrá que esperar unas semanas para conocer el futuro del Carnaval de Verano de Luanco, que se decidirá en función de la evolución de la pandemia, y que el año pasado ya fue cancelado por la situación de emergencia sanitaria.