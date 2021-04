La parroquia de Pillarno inicia las obras de reparación de la techumbre del templo

Aquellas obras se alargaron más de la cuenta. “Eran obligatorias”, recalca. Había que colocar al edificio levantado en la posguerra en el momento presente. Costó 25.000 euros. La parroquia se volcó. “Formamos una junta y conseguimos el dinero. Fue muy largo el tiempo de permisos y licencias”, reconoce el sacerdote que previamente había dirigido la parroquia de Villalegre. “Y ahí también tuve que hacer obras”, señala. Las de allí tuvieron que ver con la restauración de los murales que había pintado Gonzalo Espolita (quitar humedades, mayormente). “Me persiguen las obras”, bromea el sacerdote.

Los ojos del párroco están puestos en la techumbre de la iglesia de El Cuadro. “Es preciso atacarla. Los años de abandono se van notando: hay goteras”, diagnostica. El presupuesto de esta obra es bastante mayor que la de la instalación eléctrica. Habla Pañeda de 70.000 euros. La idea del sacerdote es iniciar los trabajos de manera inmediata para que esté “terminada antes de que concluya el verano”.

El presupuesto está casi completo. “Pero tenemos que hacer un esfuerzo económico todavía para que podamos dejar a la iglesia lista para la revista”, reconoce el sacerdote. “Cuando se rompe una teja, está claro, hay que reponerla, no se puede dejar la cosa a que pase el tiempo”, apunta Pañeda que señala que también cuenta su iglesia con otro mural de Gonzalo Espolita. “Está muchísimo mejor de lo que estaban los de Villalegre, pero es que aquella iglesia se hizo con materiales tan pobres como arena de playa”, apunta. Coincide que tanto San Cipriano como la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se levantaron en la misma época: cuando la Guerra Civil había terminado. La de Pillarno, además, en el solar en el que había estado un templo prerrománico que no había sobrevivido al conflicto. Lo que queda del templo es una ventana bífora, es decir, con dos vanos separados por ajimez. Los expertos señalan su origen prerrománico, pero no lo fechan.

Vicente Pañeda llegó a Pillarno y a Piedras Blancas a finales del verano de 2017. En su época en La Luz y en Villalegre impulsó la devoción por la Virgen de La Luz (la ermita entraba dentro de su parroquia) hasta el punto de lograr que fuera nombrada patrona de Avilés.