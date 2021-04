La hostelería condena los desmanes de grupos de jóvenes en Galiana

Y aclaran que su declaración para salir al paso de esa acción no es por considerarlo "competencia desleal", sino "por lo que realmente importa", a su juicio, "que no es otra cosa que el posible empeoramiento de la ya de por sí complicada situación sanitaria". Advierten asimismo de las consecuencias nefastas que para el sector supondría cualquier empeoramiento de la pandemia. "Nos desmarcamos completamente de este tipo de actuación, indiferentemente de la asociación que pertenezcan o no estos irresponsables", concluyen.

Las imágenes de un vídeo que ha dado la vuelta a Asturias en este domingo, donde se ve a varios jóvenes sin mascarillas, bebiendo, y donde los propios protagonistas reconocen el tumulto de la tarde-noche de este sábado en los soportales de la calle Galiana, han generado indignación.

Los chavales protagonistas del vídeo compartido a través de las redes sociales aparecen en algún caso subidos a los soportales de la calle, bailando y celebrando la primera jornada de flexibilización de los horarios de cierre de la hostelería en el Principado, sin distancias.

"Hay momentos complicados y este sábado era uno de ellos", reconocieron fuentes consultadas acerca de los hechos registrados bajo los soportales de la céntrica calle avilesina.

Del otro lado se sitúan quienes replicaban, también a través de las redes sociales, con la queja del excesivo control policial establecido en esas mismas horas en las calles del casco histórico de Avilés y que ejemplifican con una imagen de la calle Julia de la Riva con varios vehículos de la Policía Local estacionados en la zona, "incluso el radar y el de atestados", señalan. Las mismas personas atribuyen ese despliegue a una acción deliberada "para controlar que las personas abandonen los bares a las nueve de la noche, ¿no tienen nada más importante que hacer?", se quejan.