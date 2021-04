Podemos quiere que los avilesinos decidan en referéndum el futuro de las baterías de coque

Daniel Ripa y Tania González, los responsables de Podemos en Asturias y en Avilés, reclaman que sean los avilesinos mediante un referéndum los que decidan el futuro de las baterías de coque, actualmente, pendientes de la piqueta y de una investigación abierta por la Fiscalía a Álvaro Álvarez, el antiguo líder de los socialistas avilesinos, encausado en un proceso de un presunto tráfico de influencias. Ripa materializó su propuesta con estas palabras: “Hay una posibilidad de financiar con fondos europeos proyectos de reactivación económica y regeneración de espacios industriales degradados. Pedimos al Gobierno asturiano y al Ayuntamiento de Avilés, por un lado, que el desarrollo de proyectos económicos vinculados al mantenimiento del patrimonio industrial de baterías de coque esté financiado por fondos europeos y, por otro, que, dado que tienen una ilusión especial en el derribo, presenten su proyecto a la ciudadanía de Avilés y que sea esta la que decida qué es lo que hay que hacer con baterías de coque”.

Consideran ambos que el camino emprendido actualmente –la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) busca urbanizar el solar que deje la coquería para crear, posteriormente, la ampliación del polígono de la ría– debe interrumpirse. Ripa señaló ayer, al pie de los gasómetros de las antiguas baterías: “La investigación abierta a Álvaro Álvarez lo cambia todo. Demuestra que baterías es un terreno muy jugoso en donde parece que no está guiándose por el interés industrial, por el interés de futuro de los avilesinos. Lo que hay es un interés económico que no está sustentado en un proyecto. Y ese es el problema. Hay un punto y aparte con la investigación. Si los informes del colegio de arquitectos, si lo que dicen los profesores de Historia del Arte no son suficiente, quizás esta investigación debería hacer paralizar el proyecto de derribo”, señaló Ripa.

“Los fondos europeos son, o deberían ser, una oportunidad para impulsar de forma estratégica un proyecto de ciudad. En este sentido van las propuestas que vamos a presentar al gobierno. Una de ellas tiene que ver con mantener parte de este patrimonio industrial para desarrollar aquí otro tipo de industrias vinculadas a otro tipo de políticas palanca que plantea el gobierno: la digitalización industrial así como la transición energética”, explicó González, que también es portavoz municipal de Cambia Avilés, la lista electoral que suma Podemos e Izquierda Unida en el concejo.

“Lo que planteamos es una cuestión muy sencilla: hay una posibilidad de financiar con fondos europeos proyectos de reactivación económica y regeneración de espacios industriales degradados. Pedimos al Gobierno asturiano y al Ayuntamiento de Avilés, por un lado, que la el desarrollo de proyectos económicos vinculados al mantenimiento del patrimonio industrial de baterías de coque esté financiado por fondos europeos y, por otro, dado que tienen una ilusión especial en el derribo presenten el proyecto a la ciudadanía de Avilés”, apuntó el portavoz de Podemos en la Junta General del Principado antes de añadir: “Es la hora de paralizar el proyecto y que sean los ciudadanos de Avilés los que tomen el control de su futuro y decidan si quieren mantener el patrimonio industrial, si quieren un proyecto económico vinculado a las baterías de coque o quieren derribar el pasado para construir la nada”.

Para Ripa el planteamiento promovido por la SEPI (y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés) no es el más adecuado. Y lo plantea razonando del siguiente modo: “Quien diga que el futuro pasa por destruir el patrimonio industrial de la ciudad, lo que está haciendo es un pensamiento mágico o un pensamiento estúpido porque no hay ninguna razón lógica, ni ningún ejemplo internacional, donde el desarrollo pase por destruir el patrimonio”. El Estado ha adjudicado de manera provisional la demolición y limpieza del suelo de baterías a la unión temporal de empresas Lezama y Los Álamos.