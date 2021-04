Cambia Avilés presentará un ruego en el próximo Pleno en el que urge al gobierno municipal a elaborar un censo de víctimas del nazismo y franquismo de Avilés y a instalar los conocidos adoquines de la Memoria “Stolperteine” y/o “Remembrance Stones” para las víctimas del nazismo y franquismo, en las aceras delante del domicilio, del lugar de nacimiento, trabajo o desaparición de la víctima.

“Cada 14 de abril se conmemora la Segunda República española, y queremos recordar que no es algo abstracto, sin caras ni nombres. Esta iniciativa pone nombres y apellidos, caras y lugares, a quienes fueron nuestros vecinos y vecinas y sufrieron las peores consecuencias del fascismo. Vivimos un tiempo en el que es más necesario que nunca recordar que no se construye ningún futuro con odio e intolerancia, sino con solidaridad, generosidad, democracia, derechos y libertades. Sin memoria no hay presente ni futuro”, detalló Tania González.

Las “Stolpesrteine” son un proyecto del artista alemán Gunter Demnig, cuyo propósito es conmemorar el destino de las víctimas que fueron deportadas y asesinadas por el nazismo y el fascismo. Son pequeños adoquines de cemento que en la parte superior llevan incrustadas, en una placa de acero o de latón, los datos esenciales de una víctima. Se trata, por tanto, de placas individuales que se instalan en las aceras delante del domicilio, del lugar de nacimiento, trabajo o desaparición de la víctima.