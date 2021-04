Los dos grupos municipales que se han quedado fuera de la negociación del destino de los remanentes al no haber apoyado los presupuestos de 2021, el Partido Popular (PP) y Vox, cuestionan que el plan de los socialistas incluya pagar con ahorros municipales la adquisición del edificio de Correos en La Ferrería y de la sede la Fundación Metal, en el parque empresarial.

“Los remanentes no se deberían gastar en la compra de edificios, eso lo tenemos muy claro. Nos parece que esa inversión del edificio de Correos no tocaba”, señaló la portavoz municipal del PP sobre el plan del gobierno socialista de habilitar en ese inmueble la futura sede del Conservatorio “Julián Orbón”. En cuanto a la adquisición del centro de la Fundación Metal, recordó que había posturas enfrentadas entre la entidad y el Ayuntamiento. “Tenemos que ver los expedientes, pero con la que está cayendo, la compra de edificios no es lo más urgente. Rehabilitar el de Correos costará unos cuatro millones. Reservar un millón para ayudas a autónomos es insuficiente, nosotros habíamos planteado que fuesen dos. La aplicación del remanente debe destinarse a ayudar a los ciudadanos y a que las empresas no caigan. Veremos cual es la propuesta final que hacen”, opinó Llamazares sobre la negociación de los remanentes, que se elevará al pleno ordinario del próximo día 26.

“En total desacuerdo” con la compra del edificio de Correos está Vox. “Llega en un momento de total incertidumbre económica. El gobierno se está metiendo en una compra para habilitar un edificio sin un presupuesto aproximado de su acondicionamiento de cara a los estudios de música que va a albergar. En cuanto al edificio de la Fundación Metal, en todo caso deberían de descontar del precio final el más de un millón de euros que se ha llevado en subvenciones”, señaló la concejala Arancha Martínez Riola. La portavoz de la formación ve “inversiones beneficiosas para la ciudadanía” en senda peatonal y ciclista de Miranda. “Obras de menor envergadura, como la cubierta del colegio del Quirinal, son de puro mantenimiento. La reserva de seis millones de euros de cara al ejercicio que viene nos parece insuficiente ya que al paso que va Avilés, necesitará mucho más para compensar las pérdidas de ingresos fruto de los múltiples autónomos y pymes que con toda seguridad cerrarán tras pasar por infinitas dificultades económicas”, concluyó Riola.