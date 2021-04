Una señal que puede salvar vidas en Valliniello

Fernández Ovies no tiene más que palabras de agradecimiento para los sanitarios y los agentes que acudieron aquel 14 de abril en auxilio de su madre. “Tardaron bastante en llegar porque no encontraban la casa y la Policía Local fue al tanatorio a disculparse. Mi madre acabó falleciendo, ya esa tarde los médicos nos dijeron que las lesiones eran gravísimas, pero también que quienes la atendieron en un primer momento habían hecho un excelente trabajo”, relata ahora agradecida.

Desde aquel día removió Roma con Santiago por conseguir señalizar la calle del domicilio familiar. Para que no volviera ocurrir. Porque nunca sabrá si su madre habría cumplido los 70 si la ambulancia hubiese llegado antes. Lo primero que hizo fue pedir al Ayuntamiento de Avilés que cambiase la señal de San Sebastián de acera porque llevaba a equívocos. Fue ese mismo año, y desde entonces estuvo dando vueltas de servicio en servicio, pandemia mediante, hasta conseguir su objetivo. No lo tuvo fácil, reconoce, pero los impedimentos que dice haberse encontrado por el camino quedan ahora recompensados al poder celebrar el segundo aniversario de la muerte de su madre con la señal de Vallines instalada. “Costó mucho, el hecho de que en Valliniello no haya asociación de vecinos se nota mucho al hacer reclamaciones al Ayuntamiento”, dice.

“Al fin tenemos señal y en un calle en la que parece que pocos saben que ha residido gente importante de Avilés, como Tomás Casado (empresario) o Dacal (el exboxeador avilesino Enrique Rodríguez Cal). Mi madre siempre me decía que en nuestra calle había vivido un boxeador muy importante. Con la pandemia, mucha gente ha venido a correr por Valliniello, entre ellos el propio Dacal, al que vi cómo señalaba la casa en la que residió. Ahora su calle está señalizada”, concluye Ovies. Esa señal, confía, puede incluso salvar una vida.