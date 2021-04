La oposición pide plazos y financiación para el plan de vías y ve humo en los avances

Con más escepticismo que optimismo ha recibido la oposición el mensaje de avances en las grandes infraestructuras avilesinas: la integración de las vías (el visto bueno al trazado que presentó el Ayuntamiento en 2018) y el anuncio de la licitación de un nuevo estudio informativo para dotar al Puerto de nuevos accesos, sacando el tráfico pesado de la ciudad. Patronal y sindicatos ven fundamental que no se produzcan más demoras en el desarrollo de sendas infraestructuras, en el debate público desde hace un cuarto de siglo y a las que les quedan aún años para que pasen del papel a la obra. La oposición demanda plazos y financiación para el plan de vías, y el ala más a la izquierda del Pleno incide en que se ha incumplido “el compromiso de estudiar la eliminación de la barrera ferroviaria y del tráfico portuario al mismo tiempo”.

Relacionadas Ministerio y Ayuntamiento reactivan el plan para enterrar las vías en Avilés

Cambia Avilés (CA) pidió el mismo martes una reunión urgente con el gobierno municipal para conocer todos los detalles del encuentro del martes en Madrid entre Gobierno central, autonómico y local. Será en la comisión de Urbanismo del martes próximo cuando los socialistas trasladen la información sobre el encuentro al resto de los grupos. “No hay plazos, no hay nada. Se va a empezar a estudiar un proyecto de 400 metros que nada tiene que ver con el de soterrar las vías en toda la ciudad”, protestó su portavoz, Tania González, crítica con que solo esté previsto enterrar ahora el tramo de vías que discurre entre la antigua Pescadería y La Grapa y el paso a nivel de Larrañaga, al final del parque del Muelle. “El problema que hay que estudiar es la barrera estructural, compuesta por la ferroviaria y la del tráfico portuario. Es una actuación de conjunto, realizarla por separado es una pérdida de esfuerzos y de recursos”, incidió González Peñas.

“Humo y entretenimiento” ven los populares tras los avances anunciados. “Seguimos como estábamos. Entendemos que tendría que haber más avances tras el compromiso adquirido por Íñigo de la Serna (exministro del PP) hace años. Mientras los estudios no se materialicen en plazos y presupuestos estamos hablando de la nada. Estamos deseando celebrar que hay avances reales. En cuanto a la Ronda Norte, que se iba a licitar un estudio informativo ya se anunció hace años”, subrayó la portavoz del PP, Esther Llamazares.

Para Ciudadanos, el martes se dio en Madrid “un paso más en un proceso que va a ser largo”. “Seamos realistas, tampoco se ha dado un paso definitivo ni fundamental. No sabemos plazos y hasta que no se cierren nuevos convenios y haya presupuesto, no sabremos lo ambicioso que será el plan de las vías. Por ahora, parece que la propuesta original recogía un soterramiento mayor, hasta la altura de la sede de la Agencia Tributaria”, señaló la concejala de la formación naranja Carmen Pérez Soberón. “Hay que ser muy realista. Son inversiones muy potentes en tiempos muy duros”, concluyó.

En Vox consideran que el paso que se dio este martes en Madrid “es tan corto que apenas se avanzó”. “La conclusión, tras 26 años, es que es viable el proyecto. Esperemos que no tarden otros tantos años en desarrollarlo, porque a día de hoy creo que no tienen muy claro ni como empezar. Y de la Ronda Norte opinamos lo mismo. Estamos ante un puzzle de ideas sin sentido ni orden y que tendrían que ir muy de la mano para no causar doble problemática a los avilesinos con las obras”, opinó su portavoz, Arancha Martínez Riola.

En CC OO ven fundamental que el plan de vías “ya no se detenga” y que también avance el plan para los accesos portuarios. “Nos parece vital que avance y contemple el acceso al Hospital San Agustín y aprovechando este enlace, llevarlo hasta la autopista. Esto permitiría que se descongestionara la AI-81, no nos olvidemos que aparte del tráfico habitual, le estaríamos añadiendo todo el tráfico que queremos sacar del centro de la ciudad”, señaló el secretario comarcal del sindicato, José Manuel Rodríguez Baltar.

“Valoramos todo lo que suponga recuperar inversiones que contribuyan a hacer más competitiva la comarca. Es necesario que todas las inversiones que hay pendientes se vayan retomando y que no haya más retrasos”, dijo el presidente de la gestora de la UGT, Abel Suárez.

El presidente de la Cámara de Comercio, Luis Noguera, concluyó: “Tanto el soterramiento como los accesos al puerto son dos proyectos vitales para el desarrollo urbanístico de Avilés. Es necesario avanzar para conseguir que sean una realidad lo antes posible”.

Desde el gobierno local inciden en que “dada la complejidad del proyecto” para las vías “y su previsible alargamiento en el tiempo, todo paso que se da hacia la consecución del objetivo es importante”. “Lo que Avilés no se puede permitir en materia ferroviaria es quedarse parada o caminar hacia atrás”, destacó ayer la Alcaldesa.