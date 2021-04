El funcionario que objetó trabajar en Avilés “para conciliar” renuncia ahora al cargo

Afirma que no cuestiona las condiciones que reúne Avilés para albergar cualquier ente administrativo del Principado, pero persevera en su convicción de que Oviedo sería la mejor localización para éste. Critica que no se le haya informado de la propuesta de cambio de sede antes de la comparecencia del martes en la Junta y lamenta no haberse sentido respaldado ni por el grupo que alentó su nombramiento ni por la administración del Principado.

El abandono de Fernández obliga a reactivar el complejo proceso de negociaciones parlamentarias para la designación del presidente del organismo que ha de velar por el cumplimiento de la información ciudadana, la transparencia del Gobierno y la regulación de los grupos de interés. La decisión requiere una mayoría reforzada de dos tercios del parlamento, por lo que el grupo mayoritario está lejos de bastarse solo y necesita sumar apoyos. En torno a la figura de Fernández, el PSOE había sumado al menos a PP e IU. Ciudadanos estaba replanteándose su voto después de ver la reacción del candidato a su oferta sobre la sede.

El elegido, funcionario del Principado y exdirector general de Justicia, calificó el martes de “ocurrencia” la propuesta de la formación naranja y adujo, entre otros motivos para rechazar el traslado, que no podía desplazarse hasta Avilés por problemas de conciliación. “Mi mujer trabaja en Gijón y yo tengo que estar aquí”, señaló. Entre las razones que aporta ahora para justificar su renuncia está la falta de respaldo que en este alegato suyo a favor de su derecho a la conciliación recibieron tanto él como su esposa –“feminista convencida”, matiza– tanto del PSOE como del Principado.

Fernández también aludió el martes, entre sus motivos, a una eventual necesidad de presupuestar dietas para cubrir los desplazamientos de los miembros del Consejo de Transparencia y de un posible efecto disuasorio sobre los funcionarios. Las respuestas causaron cierto estupor en el Gobierno del Principado y en el grupo socialista, que anteayer propuso en la Junta de Portavoces un aplazamiento del nombramiento de Fernández para enfriar el asunto a la espera de acontecimientos. Ahora, el complejo juego de las alianzas políticas que había convergido en él ha de volver a empezar. La Mesa de la Junta convocada para el próximo lunes abordará los pasos a seguir para reiniciar el proceso.

Reacciones avilesinas

Las pegas de José Manuel Fernández a instalarse en Avilés como responsable del Consejo de Transparencia han calado en la ciudad. Si Fernández afirmó que ese traslado desde Oviedo, donde tiene fijada su residencia, hasta Avilés, “le complicaría la vida” hay trabajadores funcionarios en Avilés que opinan lo contrario. Es más, hay algunos que están “encantados” de desplazarse en tren, coche o autobús para acudir a su centro de trabajo: “Es habitual desplazarse para trabajar a lugares en los que se vive, pero es que en Asturias, se da la circunstancia de las tres principales ciudades están a un paso”.

Por ejemplo, Emilio García, director de la Escuela de Arte del Principado de Asturias (ESAPA), se traslada a diario desde Candás a Avilés para trabajar. Lo hace en Feve “y feliz de la vida”, según dice. Ese centro educativo centrado en el Diseño y en la Restauración es de titularidad regional y está situado en dos sedes en Avilés. La Escuela de Arte cuenta actualmente con 44 profesores repartidos entre el palacio de Camposagrado y el edificio de la calle Estibadores, en el parque empresarial Principado de Asturias, y solo tres de ellos son residentes en Avilés. “Llegamos a tener una profesora que venía diariamente desde Colunga. y sin ningún problema”, manifestó el director de la ESAPA.

Los trabajadores con residencia en otros puntos de la región y empleados en Avilés consultados por este periódico consideran que “es bastante habitual vivir en una ciudad y trabajar en otra en pleno siglo XXI”. Y más si cabe, inciden, en que las distancias entre las principales poblaciones asturianas “son ridículas” si se comparan con las de otras zonas metropolitanas del país, como Madrid o Barcelona.

“De Oviedo a Avilés son 25 minutos en coche y desde Gijón, algo menos, estamos muy bien conectados y desde hace ya años formamos parte del mismo área metropolitana”, señaló un profesor de un instituto avilesino y residente en Oviedo después de haber sido docente interino y dado clase en otros cuatro concejos asturianos “todos lejos de Oviedo”.