La oposición de Avilés celebra el abandono: “Fernández minusvalora e insulta a la ciudad”

La renuncia de José Manuel Fernández a su condición de candidato a presidir el Consejo de Transparencia, independientemente de que su sede venga a Avilés, ha sido celebrada por los grupos de la oposición municipal. Todo por el rechazo del aspirante a desplazarse a la tercera ciudad asturiana desde su lugar de residencia, Oviedo, situada a 28 kilómetros. El PSOE quiso enfriar ya esta polémica: “No vamos a comentar más de este tema”. Sin embargo, Cambia Avilés, Ciudadanos, PP y Vox coincidieron en cuestionar las palabras de Fernández “porque minusvaloran a Avilés”, “son desafortunadas”, “un insulto” e “inaceptables”.

Tania González, portavoz de Cambia Avilés, defendió que Avilés “reúne las condiciones para ser la sede del Consejo porque es la tercera ciudad y está sistemáticamente maltratada en el reparto de recursos autonómicos y administrativos del Principado”. “Muchos trabajadores se desplazan diariamente dentro del área metropolitana de su domicilio a su puesto de trabajo y Fernández no es más que nadie para que le pongamos un trabajo a la puerta de casa. Podría optar por desplazarse o mudarse, pero si no, lo mejor que hace es renunciar a un cargo con demasiado peso para él, del que ha demostrado no ser digno”, remató la portavoz de Cambia Avilés. Ante la opción de decidir el emplazamiento antes que la persona que ocupe el cargo, González indicó que “son cuestiones independientes”. Eso sí, apuntó que la persona que opte al cargo “debe tener la motivación suficiente para ejercerlo incluso si tiene que realizar un trayecto diario”.

“Las declaraciones de este señor son un insulto a nuestra ciudad y a miles de trabajadores que se desplazan habitualmente para trabajar a diario fuera, la mayoría con salarios mucho menores”, criticó la portavoz del PP, Esther Llamazares. Sobre el lugar donde debe asentarse el Consejo de Transparencia, la portavoz del PP avilesino declaró: “Que la elección de la sede dependa de lo que se quiera mover quien desempeñe la presidencia es algo que no se debe ni valorar”.

Javier Vidal García, de Ciudadanos, remarca que su grupo fue el que sugirió que el Consejo estuviera en Avilés “por justicia distributiva”. “Respetamos la decisión del candidato tras sus desafortunadas palabras y seguimos apostando por la ubicación del Consejo en Avilés”. Javier Vidal García indicó, además, que debería asignarse primero la sede del Consejo: “Así el que se presentara o seleccionara tendría la información previa y evitaríamos situaciones como ésta”.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, considera que el Consejo de Transparencia es “un chiringuito más” y las declaraciones de José Manuel Fernández, “inaceptables” por hablar de “las dietas y preferencias personales de un funcionario a la hora de asignarle su puesto de trabajo”. “La actitud del fallido presidente del Consejo ya denota la escasa utilidad del organismo”, señaló Martínez, que pese a todo invitó a Fernández “a darse una vuelta por Avilés” porque “según sus declaraciones no ha puesto un pie en esta bella ciudad, una de las más bonitas del norte de España”.