Amor a los “güelos” desde el cole

“Mis abuelos me han enseñado a afrontar el miedo”. “Mis abuelos me han enseñado a respetar a los más mayores, al igual que ellos a nosotros”, escribió Lucía M., del colegio de Raíces mientras su compañero Aitor E. relató: “Yo admiro a mis abuelos, sus ganas de aprender a usar objetos tecnológicos como el móvil. Y cómo me enseñan a cocinar y a hacer deporte como el fútbol”. Lucía B., también del Castillo de Gauzón contó: “Me han enseñado los dos a ser trabajadora, a ser respetuosa y a no rendirme”. “Lo que admiro de ellos es que son muy trabajadores, listos, cariñosos y muchas cosas más”.

Los pequeños reflejan en sus textos su gran respeto hacia los mayores, las enseñanzas recibidas y el apoyo mutuo. Lo cuenta Andrea D., del colegio del Vallín: “Lo que más admiro de mis abuelos es su alegría, su bondad, su forma de ver el mundo, que siempre quieren ayudar y sus ganas de seguir adelante a pesar de todo. ¡Que nunca se os quite esa sonrisa tan bonita!”. Y Beltrán F. relató: “De mis abuelos aprendí estas frases: la familia es lo primero, el esfuerzo tiene su recompensa, la edad no importa y las cosas se ganan, no se regalan”.

“Agradezco a mis abuelos a enseñarme que el tiempo es oro y tengo que aprovecharlo el mayor tiempo posible”, destacó Pelayo G, del IES de Salinas. “Le agradezco a mi abuelo haberme tratado como a un hijo cuando necesité un padre”, subrayó de manera emotiva su compañero Ángel P.

Y en el IES Isla de la Deva, entre otros, Lucía S. escribió: “Mis abuelos me enseñaron a apreciar el tiempo” y su compañero de centro, Ian P. remarcó: “Mis abuelos me enseñaron a tener paciencia”. Y así hasta contar con 240 testimonios de pequeños que, a juzgar por sus frases, luchan contra la discriminación a los mayores.