La asociación cultural "La Serrana" de Avilés mantendrá un año más, aunque con otro formato, su tradicional cita con la literatura en el Día del Libro (23 de abril). En vez de las conferencias y presentaciones que otros años solían llenar la programación para la ocasión, los responsables de la asociación "La Serrana" optan esta vez por donar libros a varios colegios y centros educativos del concejo. "Las especiales circunstancias sociosanitarias que estamos viviendo, que hacen aconsejable la reducción de actos públicos para evitar contagios de covid, nos obligan esta vez a no programar ningún evento presencial", explica Armando Arias, cabeza visible de "La Serrana".

A falta de actos con público, "La Serrana" visitará el día 21, miércoles, los colegios Santo Ángel, Marcos del Torniello y Quirinal para hacer entrega de un lote con 55 libros. Los siguientes centros beneficiados de la donación serán, el día 22, el instituto Carreño Miranda, el instituto La Luz y la Escuela Oficial de Idiomas.

Los lotes a entregar en lo colegios e institutos están formados por veinte ejemplares del libro "The life and fabolous adventures de Pedro Menéndez de Avilés", la versión en inglés del libro que escribió Santiago García Castañón sobre la vida del insigne marino avilesino; veinticinco ejemplares del poeamario "Galardonados" y diez ejemplares de "La Hestoria d'Avilés", un libro en bable que repasa los orígenes del concejo. A la Escuela Oficial de Idiomas, en consideración al tipo de enseñanza que imparte, se le donarán treinta ejemplares de "The life and fabolous adventures de Pedro Menéndez de Avilés" para que los estudiantes de inglés practiquen, si lo desean, la lectura.