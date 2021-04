Más juegos y menos pantallas

Las nuevas tecnologías y los videojuegos, en particular, forman parte del ocio de los niños y jóvenes. Pero, en ocasiones, ese ocio puede llegar a convertirse en una adicción. Con esa premisa como telón de fondo, la clase de cuarto de Primaria del colegio Gauzón de Raíces (Castrillón) se presentó a un concurso de la ONCE, que ha resultado ganador en Asturias. Ahora, el centro ha pasado de pantalla y está a expensas del dictamen de un jurado nacional. El proyecto lo cuenta su tutora, Ana Barriuso, que está ilusionada con el trabajo desarrollado por su alumnado: “Presentamos una cuña de un minuto para el 37.º concurso escolar ‘Conexión-Adiccioff’, esto no es un juego’ de la ONCE y resultamos ganadores de la fase autonómica. ‘No te aísles’ es el slogan elegido por los diecisiete alumnos de la clase de cuarto”. Los castrillonenses vencieron en la Categoría A. Los ganadores en la categoría B, para alumnos de sexto de Primaria, fueron los chavales del colegio de Fozaneldi de Oviedo por su proyecto “Dale play a la vida, apaga la partida”. En categoría C, para alumnado de ESO, el ganador fue el colegio Loyola, también de Oviedo, por “Rompe tus barreras. ¡Sal de la pantalla!” que impulsó la clase de cuarto de ESO.

La cuña en cuestión cuenta la historia de unos niños que diariamente van a buscar a una compañera a su casa y no quiere salir a jugar al parque porque está en medio de una “partida de Fortnite”, uno de los videojuegos más populares entre los niños y adolescentes. Según van pasando los días y la historia se repite, la niña nunca baja a la calle para estar con sus compañeros y preferir los videojuegos. “Ali” –como se denomina ese personaje ficticio– se queda sin amistades porque “no la van a buscar más”. “Recalcamos siempre que es muy importante compartir los juegos con los compañeros y amigos”, señaló la tutora de la clase de cuarto del colegio público de Raíces, que también ha sido reconocida por la ONCE: “Nos alegra mucho comprobar que nuestro concurso da lugar a tan buenos ejemplos de creatividad y concienciación”.

En el audio participan los diecisiete alumnos de la única clase de cuarto curso del colegio como Iyán López o Yeni Fernández. Hay pequeños que no tienen frase propia pero eso sí, todos finalizan el relato con un grito: “No te aísles”.

Durante la pandemia, el refugio de los menores en los videojuegos ha crecido, sin embargo , hay diferencias entre jugar y compartir experiencias con otros niños o solo centrarse en el videojuego como único espacio de distracción. Eso es, precisamente, lo que quieren denunciar los pequeños castrillonenses, que advierten de que una adicción a la pantalla puede conllevar incluso hasta la pérdida de amistades.

Tras haber sido los ganadores de la fase autonómica del concurso, los pequeños tienen pasaporte directo a la final. Eso sí, ya por haber presentado el proyecto más valorado por el jurado en Asturias, ya han recibido 350 euros para el desarrollo de una actividad para toda la clase de cuarto aún pendiente de decidir. “En mayo será la fase nacional, esperemos obtener un buen resultado”, manifestó Ana Barriuso. En el caso de que el aula castrillonense consiga también el premio nacional, cada alumno y la profesora recibirán una tableta electrónica “para demostrar que un buen uso de la tecnología es posible”.