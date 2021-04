El PSOE, Cambia Avilés y Ciudadanos votaron ayer a favor, en la comisión informativa de Hacienda previa al Pleno ordinario de este mes, destinar 5.825.982,97 euros del remanente (ahorro generado) del ejercicio 2020 a financiar un total de catorce actuaciones, algunas compartidas por el gobierno local y por los dos grupos municipales que ya apoyaron con su voto las cuentas municipales de este año.

Algunas de esas ayudas son para los sectores más afectados por la pandemia o mejoras de accesibilidad y tecnológicas en equipamientos culturales. Se incluye también en dicha partida el montante necesario para rematar la compra de la antigua sede de Correos de La Ferrería (903.203 euros) y la antigua sede de la Fundación Metal en el parque empresarial de la ría (1,9 millones). Festejos, con 505.000 euros, y Mercados, con 70.000, recuperarán también las partidas presupuestarias mermadas para aumentar la partida de ayudas a autónomos en las cuentas de 2021.

En la misma comisión también se vio el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo plenario sobre modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la plantilla municipal en el área de Promoción Social. Se estimó parcialmente con los votos a favor de PSOE y las abstenciones de Cambia Avilés, PP, Ciudadanos y Vox. Lo que se proponía es la admisión de una parte de lo solicitado por el sindicato Avanza en relación a la modificación de la denominación del puesto de trabajo “Educador”, pasando a denominarse “Educador Social”.

Fue desestimada, no obstante, la petición por parte del mismo sindicato del incremento del número de plazas de plantilla de la escala de Administración Especial, Subescala Técnica Media, Educador, por no ser el recurso de reposición la vía procedimental adecuada para la impugnación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Avilés, ademas de no existir informe motivado sobre la necesidad de incrementar el número de puestos en ese área ni la valoración de los mismo al nivel de complemento de destino como al importe del complemento específico.