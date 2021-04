Cardo pide retirar el proyecto de subestación por defectos de forma

Los vecinos de Cardo piden la retirada del proyecto para la construcción de una subestación eléctrica en la zona, por defectos de forma. Los vecinos han presentado alegaciones a la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026 y su estudio ambiental estratégico. Los residentes en la zona ya presentaron alegaciones –más de 700 en 2017– contra los planes de Red Eléctrica Española de instalar una subestación en Cardo y líneas de alta tensión que afectarán a buena parte del concejo. El pasado mes de noviembre con otra vuelta de tuerca de la tramitación del expediente lograron doblar el número de alegaciones y llegaron a 1.400. Los afectados sostienen que el nuevo expediente “no está ni firmado”. Después de una década de movilizaciones y alegaciones, los afectados no están dispuestos a tirar la toalla.

“Al contrario de lo sucedido en anteriores tramitaciones similares, se adolece en este caso de claridad expositiva y concreción precisa acerca del plan y de su evaluación ambiental. Una cosa es que estemos ante un plan, que necesariamente no puede (ni debe) aportar el detalle de ejecución, y otra -muy diferente- es que no se disponga de propuestas determinadas a cierta escala”, sostienen los afectados en las alegaciones presentadas el jueves.

Los vecinos sostienen que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, debería abstenerse en la tramitación del expediente y para ello aportan un acta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Se da la circunstancia de la convivencia de la Ministra (y vicepresidenta cuarta del Gobierno de España) Teresa Ribera Rodríguez, con Mariano Bacigalupo Saggese, a la sazón Consejero (desde 2017) de la CNMV se produce un conflicto que debería conllevar la abstención de la Ministra en este trámite”, sostienen los vecinos en las alegaciones. Basan sus reparos en un informe del 3 de abril de 2020 de la CNMV sobre la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026 y su estudio ambiental estratégico. “La dependencia de la misma persona, la ministra Ribera, del órgano substancial, y del ambiental cuestiona la independencia del mismo trámite ambiental (Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Redes de Transporte 2021-2026)”, afirman.

“La propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026, no está fechada, ni firmada, ni suscrita por departamento alguno. No se sabe quién o quiénes son los autores, sí son propios al Ministerio o ajenos, o que responsable se hace cargo. El Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) no está tampoco ni firmado ni suscrito, lo cual supone una infracción legal”, afirman. Los vecinos se preguntan si el análisis ambiental está hecho por el sector eléctrico del Ministerio, “o por qué departamento”. Ahora esperan una contestación a sus alegaciones.