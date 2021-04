“Enlaze” pide a Costas la eliminación de las piedras de la playa de Xagó

“La margen derecha de la ría es la gran olvidada y marginada”. La asociación de vecinos “Enlaze” de Laviana, en relación con los dragados de la ría y los aportes de áridos a la playa de Salinas, reclama también atención para Xagó. “Consideramos que el dragado del Puerto es necesario para mantener su operatividad, y no entramos a opinar cual es la manera más óptima de que no se deteriore el sistema dunar del Espartal. Lo que tenemos claro, es que la playa de Xagó es una de las pocas playas de Asturias que está ganando aportes de arena pero también de piedra. La arena está clara su procedencia, ya que la plataforma marina que se extiende en esa zona hasta el Cañón de Avilés es de ese material; el problema es la piedra, que no tiene su procedencia en esa plataforma, sino en el interior de la ría”, señaló el dirigente vecinal, Agustín García.

“Basta comparar las piedras que aparecen en la playa con las de la cantera del Estrellin, desde San Balandrán al Recastrón. Las piedras comenzaron a salir en el arenal, a raíz del dragado que se llevó a cabo en el muelle de Valliniello para darle calado, desde finales del año 2015 a principios del 2016. El resto son ladrillos y materiales de construcción pulidos por la acción del mar y, parte del material que se usó para tapar el emisario submarino de la depuradora de Maqua”, añadió.

“Hace años, los vertidos de los dragados, las piedras del fondo del estuario, los aprovechaba una empresa, pero ahora, por ser paisaje protegido está prohibido. Desde ‘Enlaze’ hemos instado al Ayuntamiento de Gozon y a Costas la necesidad de eliminar la piedra que en la actualidad cubre la playa de Xagó, por desgracia a día de hoy no hay constancia de respuesta alguna”, se quejó García.