El Principado suspende el servicio de sentencias judiciales en lectura fácil

Roberto no entiende que un juez le ha absuelto. No comprende que no deberá cumplir los 9 meses de prisión que pedía para él la Fiscalía por amenazar con una navaja a dos niñas, una de ella menor, en Llaranes. Y seguirá sin entenderlo. Porque pese a que en su fallo el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés pidió que la sentencia fuese convertida a formato de lectura fácil, a fin de que Roberto pudiese comprenderla, actualmente el Principado no paga a nadie para que se encargue de esta tarea. Así que de momento, y sin fecha para que esto cambie, Roberto seguirá sin poder su sentencia.

Roberto acabó ante el juez porque el 8 de mayo de 2019 amenazó con una navaja y persiguió a dos niñas –una de ellas menor– en Llaranes Viejo. La Fiscalía consideró que los hechos constituían un delito de amenazas y de un delito leve de maltrato de obra, por lo que solicitó para él una pena de 9 meses de prisión. En el juicio, su abogada, Sonia Arévalo, pidió la absolución ya que, como reconocen informes médicos del Hospital Universitario San Agustín, Roberto no es consciente de la gravedad de sus actos.

Finalmente el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés decidió absolver a Roberto. Aunque eso es lo de menos en esta historia. La clave de este asunto es que en su fallo, el magistrado pide también que se inicie el procedimiento con la consejería de Justicia para que se convierta la sentencia a formato de “lectura fácil”, con lenguaje adaptado, a fin de que Roberto pueda entender por sí mismo la sentencia; todo un hito para la justicia asturiana, pues era la primera vez que en el Principado se pedía este trámite en la jurisdicción penal.

En su decisión, el magistrado se ampara en el “convenio de colaboración de 2018 suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y la organización Plena Inclusión España”. Lo que no debía saber, es que tal y como afirman desde Plena Inclusión Asturias, el Principado dejó de pagarles por la adaptación de sentencias hace ya dos años, por lo que desde entonces no hay nadie que se encargue de prestar este servicio.

“No parece que la situación vaya a cambiar. El Principado no ha articulado mecanismos para contratar el servicio o establecer algún tipo de convenio para este servicio”, lamentan desde Plena Inclusión Asturias. El último convenio para la adaptación del lenguaje entre la administración regional y la asociación fue firmado en 2018. Ascendió a unos 20.000 euros.

Curiosamente, el Principado fue pionero en suscribir este tipo de convenios para adaptar el lenguaje judicial. Lo hizo en 2017, bajo el nombre “Lectura Fácil”, un programa que fue reconocido a nivel internacional y que también caló hondo en el resto del país, donde se ha ido incorporando. “Es una lástima ver cómo otras regiones están firmando convenios para realizar este servicio y aquí, que es donde comenzó a hacerse, su recuperación esté totalmente parada”, lamentan desde Plena Inclusión Asturias.

El proceso de adaptación de una sentencia es complejo. Plena Inclusión recibe el fallo judicial –preservando la protección de datos de los implicados–, que es analizado y reescrito por un técnico, capacitado tras cuatro años de formación. El texto resultante se entrega a lo que se denomina “grupo de validadores”, un equipo formado por personas con diversas discapacidades, que ha de entender lo escrito. De no ser así, los validadores hacen apuntes sobre lo más incomprensible de la lectura para que el técnico los corrija. Una vez subsanado, el texto volverá al equipo de validadores hasta que se considere entendible. Precisamente eso, entender su sentencia, es lo que quiere Roberto. De momento tendrá que esperar.