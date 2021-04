La tonelada de aluminio puro cuesta casi mil euros más ahora que cuando llegó Riesgo

Desde que hace un año la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo se hizo cargo de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña, la cotización del metal primario no ha hecho más que incrementarse. Sin embargo, la gestión de Víctor Rubén Domenech (David), investigado por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, no coincide con los datos (oficiales) que publica la London Metal Exchange (LME), que es la institución que marca el precio de referencia mundial de la tonelada de aluminio primario que, en las plantas avilesina y coruñesa, dejó de fabricarse en la primavera de 2019. La excusa que puso el anterior propietario de las instalaciones fabriles (la multinacional Alcoa) fue que el precio de la energía eléctrica era demasiado caro para seguir con su fabricación. Pero, siendo caro, la tonelada de aluminio primario cuesta mil dólares más este año, que el pasado.

El día 15 de abril de 2020, cuando Víctor Rubén Domenech, apareció al otro lado de la pantalla, en una reunión que tenía que haber sido de trámite y que se convirtió en extraordinaria, el precio de la tonelada de aluminio puro era de 1.469,5 dólares norteamericanos (1.218 euros). En la jornada de ayer, el precio había llegado a 2.373, 5 dólares, es decir, 1.960 euros. Lo interesante es que el precio más bajo del aluminio, según la LME, está marcado el día 8 de abril de hace un año, cuando se suponía que la empresa Alu Ibérica seguía siendo del fondo suizo que había alcanzado un acuerdo con Alcoa unos meses atrás (el fondo Parter). La cifra que marcaba la cotización ese día fue 1421,5 dólares, esto es, 1.178,6 euros la tonelada. Es decir, que la crisis del aluminio que invoca la multinacional Alcoa debe de tener una explicación distinta a la caída de la cotización. Porque el incremento es de casi casi mil euros en un año, un período de tiempo en que las fábricas de Avilés y La Coruña no han aportado nada al monto total que reconoce (y contabiliza) el Instituto Internacional del Aluminio (IIA), que es una institución que, según se definen ellos mismos, se dedica, entre otras cosas, a “incrementar el mercado del aluminio mejorando el conocimiento mundial de sus cualidades únicas y valiosas” y, además, a “proporcionar el foro mundial para los productores de aluminio sobre asuntos de interés común y servir de enlace con las asociaciones regionales y nacionales de aluminio para lograr una cooperación eficiente y rentable”, es decir, que trabaja como una patronal mundial que dice que participa en el 60 por ciento de la producción de este metal en crisis en todo el planeta.

El IIA señala en sus estadísticas que este mes de marzo salieron de las fábricas alumineras de Europa Occidental (la institución divide el planeta en grandes regiones) alrededor de 288.000 toneladas de aluminio primario (en España en este período sólo cuentan las que se hicieron en San Ciprián, en la provincia de Lugo, que está en venta, que el próximo día 30 de abril tiene que haber un resultado efectivo que no lleve a la ruina a la comarca de la Mariña lucense y certifique, de este modo, el final de la producción de aluminio primario en España, que es lo que los sindicatos fueron a decirle al Secretario General de Industria, el socialista Raúl Blanco, el otro día a Madrid). Esta producción europea está a años luz de la que sale en China, pero es la misma (o parecida) de la que va de 2016 al momento presente.

Alu Ibérica aún no ha abonado 30.000 euros a su plantilla

La empresa propietaria de la aluminera de San Balandrán, que es Alu Ibérica Avl, resultó condenada por el magistrado titular del Juzgado de lo Social Número 2 de Avilés, a abonar a sus trabajadores 29.608,51 euros. Fue este pasado 4 de marzo. No lo ha hecho aún. Por esta razón, los servicios jurídicos de la Unión Sindical Obrera (USO) han reclamado la ejecución de la sentencia. Y eso quiere decir que la cuantía no abonada por la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo se ha incrementado. Dice USO que en 1.480,42 euros más. Esta falta de pago se refiere a las ayudas señaladas en el convenio colectivo en el artículo 57, que es el de Cultura, Ocio y Deporte. La petición de ejecución de la sentencia quiere decir que será el Juzgado el que haga lo posible para que la entidad comercial que controla Víctor Rubén Domenech cumpla con las órdenes dictadas por el poder judicial. Esta sentencia es fruto de un desacuerdo entre Alu Ibérica y los representantes de sus trabajadores. Pero no es el único. El comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés ha presentado 18 denuncias ante la Inspección de Trabajo desde el pasado abril, es decir, desde que la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo desveló que había adquirido tres cuartas partes de las alumineras de Avilés y La Coruña que la multinacional Alcoa había vendido, con el beneplácito del Gobierno.