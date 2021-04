Europa evalúa las quejas contra la subestación de Cardo

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada española, Dolors Montserrat, en el escrito de contestación al Alcalde sostiene que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. Por ello ha pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre el proyecto.

Asimismo, la Comisión de Peticiones considera que las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento deberían también remitirse a las comisiones del Parlamento Europeo. El documento municipal enviado a la Comisión de peticiones será enviado también a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para que emita un informe.

“En este proyecto se decantaron por la alternativa con un menor coste económico en detrimento de la preservación del paisaje, medio ambiente o forma de vida de los residentes”, expuso Suárez en la Comisión de Peticiones. El Alcalde critica también que no se sopese la posibilidad de soterrar las líneas de alta tensión”.

Los vecinos de Cardo, en las alegaciones presentadas el pasado jueves al Ministerio para la Transición Ecológica, sostienen que “la propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026, no está fechada, ni firmada, ni suscrita por departamento alguno. No se sabe quién o quiénes son los autores, sí son propios al Ministerio o ajenos, o que responsable se hace cargo. El Estudio Ambiental Estratégico no está tampoco ni firmado ni suscrito, lo cual supone una infracción legal”, afirman. Los vecinos se preguntan si el análisis ambiental está hecho por el sector eléctrico del Ministerio, “o por qué departamento”.

El Alcalde de Gozón pidió recientemente al Principado buscar una nueva ubicación para la subestación eléctrica prevista en Cardo por Red Eléctrica de España (REE), siempre que se garantice el suministro a la gran industria ubicada en la comarca.

“El Plan energético 2021-2026 prevé la subestación pero sería conveniente tener una alternativa a la ubicación de Cardo. Creemos que lo mejor sería hacer la infraestructura en suelo industrial de Arcelor o Alcoa –la misma petición que se incluye en el documento enviado a Europa–. Lo que pedimos es que se saque de la zona rural y de la Zona de especial protección para las aves (ZEPA)”, manifestó. El Alcalde insistió a los organismos europeos “que verifiquen el cumplimiento de la legalidad y que se adopten las medidas necesarias para que el proyecto no cause daños en la Zona de especial protección de aves”.