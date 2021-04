“Para fotografiar a las limícolas hay que ir cuerpo a tierra”

Mario Suárez Porras (Avilés, 1968) es uno de los ganadores del “Nature’s best Photography” de Estados Unidos, el más importante del mundo de los de su estilo (recibió 30.000 fotografías en esta última edición) y, además, es uno de los finalistas del “Bird Photographer of the Year 2021”, que se falla este septiembre en Feria de Ornitología del Reino Unido. Además, es el presidente de la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza de Asturias (Afonas). Y siendo todo esto, se gana la vida como maestro de Inglés y de “Sciencies” en el colegio de las Dominicas de Oviedo. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Lo que fotografió fue...

–Una aguja colipinta. La hice en Gijón, en la playa de San Lorenzo. Es un ave migratoria, del tipo limícola, es decir, que buscan alimento en el limo. Crían en las proximidades del círculo Polar Ártico y luego pasan el invierno en el África subsahariana. Tienen escalas en el camino y es fácil poder verlas en la costa asturiana.

–¿Y cuándo fue?

–En el otoño de 2016.

–La guardó mucho.

–Para una especial ocasión y qué mejor ocasión que el “Bird Photographer of the Year”.

–He leído que ya conocía el premio.

–Sí, me he presentado varias veces. En 2018 quedé segundo en Atención al detalle y tercero en Retratos.

–¿Y cómo “cazó” su aguja?

–Para fotografiar estas aves hay que ir cuerpo a tierra. Por dos razones: gana la perspectiva y desaparece de su horizonte la figura del humano. Iba, sí, arrastrándome como un soldado en un entrenamiento, con el neopreno. Seguro que me confundió con una foca.

–Imagino que la pilló después de muchos tiros.

–Muchos, sí. Tenga en cuenta de que el ave está en movimiento, buscando alimento, camina. Se había acabado el día, el sol se había puesto, tenía que enfocar manualmente. Así que empiezas a tirar. Ahora, en la época de lo digital, los tiros no cuestan el dinero de cuando lo que hacías eran diapositivas. Tengo una máquina que tira 20 fotos por segundo.

–¿Y cuándo descubre que tiene la foto “buena”?

–Mientras estás tirado en la arena, pendiente del ave y de la marea no miras a la cámara salvo para comprobar los parámetros, no puedes perder la oportunidad de seguir tirando. Cuando llego a casa, las bajo al 100 por ciento y es entonces cuando descubro la que está clavada.

–¿Y qué pasa entonces?

–Pues que te llenas de satisfacción. Hacer este tipo de fotos cuesta mucho: son aves en libertad, estás en la orilla.

–¿Cuándo empezó con esto de las fotos?

–Siempre he hecho fotos, desde pequeño; mi padre tenía una réflex, cuando vio que las que hacía eran buenas, me la regaló. Hice Primero de BUP en el Instituto de Salinas. Había un laboratorio de fotos en Blanco y Negro. Me apunté y no salí del cuarto oscuro en el todo el bachiller.

–No es profesional, ¿no?

–Si se refiere a si estoy dado de alta, pues no, pero paso todo el tiempo libre que tengo tirando fotos. En todo caso, soy embajador de Canon España, de la marca de trípodes Leo Foto y de la de escondites para fotógrafos Buteo Photo.

–¿Qué son estos “escondites”?

–Tiendas de campaña con salidas para objetivos. Ves, pero no te ven.

–Parece que parte en buena posición.

–Se han hecho eco de los finalistas “National Geographic” y BBC News y en ambos medios, me citan. Así que sí, parece buena señal.

–No hemos hablado el “Nature’s Photograpy”.

–Es uno de los más importantes de los Estados Unidos y al que más gente se presenta. Participamos este año 33.000 personas. La gala la hacen en el Smithsonian. Gané en arte y naturaleza.