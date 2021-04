La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 22 años de prisión y multas por valor de 800 euros para tres acusados de robar de forma violenta a seis menores en Avilés. La vista oral será hoy en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés a las 10.40 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que sobre las 04.00 horas del 2 de agosto de 2020, en la travesía que une el parque del Carbayedo con Julia de La Riba, los acusados en compañía de otros individuos no identificados, abordaron a dos menores y les propinaron varios puñetazos y patadas, al tiempo que les exigían sus pertenencias. Uno de los acusados llegó a amenazar a un menor con sacarle una navaja si no le entregaba el móvil. Después, los acusados huyeron con los teléfonos de los chavales, que posteriormente fueron recuperados. Tras los golpes, uno de los menores sufrió traumatismo craneoencefálico leve, con edema y hematoma, entre otras lesiones que tardó en curar 14 días, sin secuelas. El otro menor no sufrió lesiones.

Posteriormente, los acusados también abordaron a otros cuatro chicos y tras amedrentarles con una navaja les sustrajeron tres teléfonos, diez euros, un reloj y una pulsera. Los acusados entraron en prisión provisional dos días después de los hechos.