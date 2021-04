El Ayuntamiento y el Principado se alían para hacer de Avilés capital agraria de Occidente

El Ayuntamiento de Avilés tiene la vista puesta en el desarrollo del sector agroalimentario. En todas sus magnitudes. Y, además, con el corazón puesto a latir con el motor dinerario de los fondos europeos. Lo explicó ayer la alcaldesa Mariví Monteserín: “La alimentación, la sostenibilidad y la salud son tres elementos que definen nuestra relación como ciudad, como medio urbano, con el medio rural”, dijo. Para luego añadir: “Avilés tiene la vocación de ser la puerta hacia Occidente y nuestra relación con el medio rural de aquí a Vegadeo queremos que se entrelace mejor y crezcamos mutuamente, que este proyecto vendrá bien a Avilés, pero también a ellos”, destacó la regidora.

Para que esto se pueda llevar a cabo es necesario dinero. Y ese dinero son los fondos europeos. “Recogemos el mensaje y el proyecto de la Alcaldesa como muy interesante. Para Asturias, el sector agroalimentario supone el 20 por ciento de nuestro PIB, pero aspiramos a que en diez años llegue al 25 por ciento”, recalcó Alejandro Calvo, el consejero de Medio Rural. Los dos juntos y el comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, planificaron en el despacho de la regidora la estrategia para acceder al dinero prometido por las instituciones europeas.

En lo que trabajaron Calvo y Monteserín tiene el objetivo de llamar a las puertas de Europa. Si no contestan, “si no tuviera futuro en este sentido, lo desarrollaremos con apoyo propio”, señaló la Alcaldesa. En esto también estuvo de acuerdo Calvo: “Lo que estamos planteando es que si no hay fondos europeos, los habrá asturianos. Creo que el proyecto es suficientemente interesante para que podamos abordarlo”, señaló el consejero de Medio Rural.

El proyecto que defienden las dos administraciones se va a desarrollar en cuatro etapas. La primera es la que se refiere a la alimentación y el consumo responsable. Lo que buscan es “concienciar a la ciudadanía en el consumo de productos de calidad”. La segunda se enfoca hacia la potenciación del sector agroalimentario con el fin de que sea Avilés la sede para todas las ventas. Todo esto se tiene que desarrollar, señalan desde el Ayuntamiento, de acuerdo a unos planes de formación y de emprendimiento que sirvan a iluminar el camino de los inversores. Para ello, además, está la cuarta pata del proyecto: el turismo gastronómico. Monteserín la desveló hace algunas semanas, coincidiendo con la primera visita oficial de los grupos municipales al Centro Niemeyer.

El proyecto tiene algunos hitos claros. Defienden las dos instituciones que los colegios se conviertan en en el principal espacio para crear conciencia colectiva, para hacer que la alimentación sana esté en lo alto de la agenda de trabajo. Para ello, prometen, los dotarán “con cocinas propias para elaborar los menús del comedor escolar basados en productos locales de calidad”. Pero el zafarrancho no se va a quedar ahí. Avilés aplicará formación gastronómica entre los más jóvenes. Además, crearán huertos urbanos y periurbanos sostenibles “en los propios colegios”.

El proyecto fomentará el apoyo al emprendimiento estableciendo canales de colaboración con la Escuela de Hostelería de Pravia. Además habrá un laboratorio de experimentación gastronómica, dotado de un equipamiento adecuado para que aquellos emprendedores que quienes quieran iniciarse en la actividad gastronómica. Está prevista también la puesta en marcha de un Centro de Exhibición Gastronómica en la Torre del Centro Niemeyer con la implicación de destacados profesionales gastronómicos, una idea que los primeros gestores del complejo cultural habían planeado desarrollar.