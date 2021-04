Reguero de incidencias de tráfico y contra la seguridad vial en Avilés. El primer suceso registrado por los agentes de la Policía Local figura a las 17.45 horas. Entonces detuvieron a un avilesino de 24 años que fue sorprendido, según los uniformados, conduciendo de manera negligente por la zona de Llaranes. “Una vez detenido se comprobó que nunca había obtenido el permiso de conducir. Sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas arrojó un resultado positivo en el test indiciario salival de droga, motivo por el que fue denunciado en vía administrativa. Fue propuesto para sanción por la conducción negligente y el vehículo que conducía no había pasado la inspección técnica en el plazo debido”, añadieron en el informe.

Dos horas después, los agentes intervinieron en un accidente de tráfico en la confluencia de la avenida de Aluminio con la calle Metalúrgicos. “El accidente se produjo al no respetar uno de los conductores la señal de stop”, matizaron. Como consecuencia del accidente resultaron heridos de carácter leve los conductores de los dos vehículos y uno de los ocupantes.

Otro accidente de circulación se produjo a las 20.40 en la glorieta de la Plaza de los Oficios. “El accidente se produjo al no respetar uno de los conductores la señal de ceda el paso. Como consecuencia del accidente resultaron heridos de carácter leve el conductor y ocupante de uno de los vehículos”, explicaron los agentes, que casi no se habían ido de la rotonda y tuvieron que regresar. A las 21.10 horas registraron otro accidente de tráfico en la misma glorieta. El accidente se produjo igualmente, según los policías, al no respetar uno de los conductores la señal de ceda el paso golpeando a una motocicleta. Como consecuencia del accidente resultó herido de carácter leve el conductor el conductor de la motocicleta

Pelea entre varios jóvenes

A las 22.12 horas, los agentes de la Policía Local colaboraron con el servicio de bomberos de Asturias en un pequeño incendio declarado en una cocina de la calle de la Paz que obligó a realizar el corte de la calle. Y por último, a las 22.42 horas intervinieron en una pelea entre varios jóvenes en la calle Principado de Asturias, resultando uno de ellos con heridas leves. Se propone para sanción a varios de los implicados por desobediencia a agentes de la autoridad y desórdenes públicos

Durante la mañana y la tarde de ayer se realizaron varios puntos de verificación de alcohol y drogas, siendo propuestos para sanción 4 conductores por hacerlo con presencia de drogas en el organismo, según arrojó el test indiciario salival. En materia de documentación de vehículos se detectaron 15 vehículos sin haber pasado la inspección técnica en el plazo debido o circular con la inspección técnica desfavorable, 1 por hacerlo careciendo de seguro obligatorio y 1 vehículo de movilidad personal no homologado para circular por la vía pública.