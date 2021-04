Daorje requiere de 200 operarios más para atender una carga de trabajo al alza

La empresa auxiliar, dicen los trabajadores, prefiere atender las reclamaciones de servicio de Arcelor por medio de horas extraordinarias. Los comités de empresa consideran que el camino óptimo, sin embargo, es de la nueva contratación. Y dicen esto porque era tradición que la empresa auxiliar abriera las bolsas de personal por estas fechas para poder seguir operando durante los meses de verano, cuando tocan las paradas programadas de las instalaciones fabriles de Arcelor (estas paradas coinciden con una revisión conjunta y en profundidad de todas las instalaciones para permitir que siga la producción en la empresa principal otro año más).

Se da la circunstancia, lamentan los sindicatos, de que Arcelor “aún no ha facilitado su calendario de paradas”, es decir, reconocen que sin esa información la auxiliar no puede organizar su trabajo. Sin embargo, recuerdan, la empresa cuenta con un excedente de personal que estuvo adscrito a las baterías –hasta el septiembre de 2019– y que “hay un compromiso de recolocación que aún no se ha materializado”. Hablan los sindicatos consultados de una cifra de personal que supera las 120 personas. Es decir, hay necesidad de personal y, además, personal suficientemente preparado.

Lo que viene en las próximas semanas, dicen los sindicatos, son las vacaciones de los trabajadores del mantenimiento de Arcelor. El pasado año, no se produjo la campaña de contratación veraniega (acababa de terminar el gran confinamiento), pero no fue algo extraordinario. Recuerdan los trabajadores que la reducción de las incorporaciones de eventuales es cosa de años.

Daorje cuenta con 1.566 empleados a fecha de febrero. Más del 80 por ciento, están en Daorje, pero también atienden el mantenimiento de Saint-Gobain Cristalería, Asturiana de Zinc e Industrial Química del Nalón.