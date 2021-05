Los ecologistas denunciaron ayer la tala de árboles en el parque del Pozón, cuyas obras de restauración han comenzado esta misma semana. “Lo anunciado por el Consistorio con las obras de mejora no contemplaba tala alguna de los árboles plantados hace 40 años”, señaló un portavoz del Colectivo Ecologista de Avilés.

El Ayuntamiento, por su lado, explicó que retiraron 85 aligustres por “la mala salud de estos ejemplares, dispuestos en dos hileras a ambos lados del paseo central” del parque. El gobierno municipal explicó que estos árboles en mal estado están muy cerca de dos líneas de tilos. “La mayor altura de estos últimos, que ejercen un papel dominante, ha impedido que estos aligustres crecieran con vigor, al no llegarles la suficiente luz. Esto ha provocado no sólo un escaso crecimiento, sino también una mayor presencia de humedad y hongos, causando ambos factores pudrición en la madera”. Y añadieron: “Por ese motivo, y dado que el estado fitosanitario de buena parte de estos aligustres es malo, según el informe técnico, se hace necesaria su retirada considerando que ya han cumplido su ciclo. Esta actuación permitirá también mejorar la vitalidad de las dos hileras de tilos, apenas separadas por tres metros de estos aligustres”. Los ecologistas, sin embargo, insisten en que el proyecto del Pozón no incluía la tala.