El PSOE recurrirá el fallo que cuestiona la negativa a ampliar un geriátrico en Luanco

El PSOE recurrirá la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo de Oviedo que cuestionó la decisión municipal de denegar la reforma y ampliación del geriátrico de la calle Isla del Carmen. Los socialistas son señalados por el juez por haber podido incurrir en un posible delito de prevaricación al tomar su decisión en Junta de Gobierno “y sin que conste ni un solo informe o jurídico al respecto”. El magistrado pidió además a la Fiscalía del TSJA una investigación en ese sentido.

A IU no le sorprende el fallo judicial. Y más después de que el alcalde, Jorge Suárez, ocultara un informe en un Pleno a la oposición “y pretendía que se votara” cuando se debatía sobre la concesión del geriátrico. En esa sesión, IU y el PP abandonaron la sala y la coalición advirtió, recordó su portavoz, Ana Ruiz, “de que aquello no era un pleito entre partes, si no la revisión de un acto del Ayuntamiento y que se estaban vulnerando los derechos de los concejales y de los interesados”. “Ahora tenemos que asistir al bochorno de que un juez recuerde al equipo de gobierno socialista que no puede denegar una licencia sin informes ni fundamento. Lamentablemente no es la primera vez que al Ayuntamiento de Gozón le sacan los colores en el juzgado”, remarcó Ana Ruiz, que considera que el Alcalde “debería empezar a escuchar a la oposición y a respetar los derechos de los interesados”.

El PP también lo veía venir. “El es final de una muerte anunciada”, indica el portavoz, Ramón Artime. “Ya le advertimos en un Pleno que no podía ocultar informes, que las cosas no iban así. Los informes municipales son claves en este proceso, los externos no valen para nada, son a la carta, como el que usó en este proceso y que fue encargado a un catedrático de la Universidad por 17.500 euros”, apuntó Artime, que pidió una comisión de Urbanismo urgente para que el Alcalde explique la situación a la oposición. “Ahora cabe esperar a que la Fiscalía se pronuncie por la posible prevaricación, si hubiera hecho caso a los informes técnicos no pasaría esto”, añadió Artime, que lamentó además “el dinero público gastado en esta operación”.

Además, la edil no adscrita, Tamara Fernández, incidió en que el alcalde, Jorge Suárez, debería haber concedido la licencia para ampliar el geriátrico si cumplía los requisitos, como avaló el juez. “El Alcalde debe dejar los asuntos personales y la inquina hacia el responsable del geriátrico a un lado, debería dar un paso atrás y pedir perdón”, señaló la concejala no adscrita, que recordó además que la polémica entre el Ayuntamiento y el geriátrico ha traído consigo el desembolso de “una gran cantidad de dinero” municipal.