Peregrinos al son de la pandemia

José Antonio González tiene cerrado el albergue que regenta en San Martín de Laspra, en Castrillón. “El verano pasado no abrí. Este año, si todo va bien, espero poder reabrir el albergue el 1 de junio, pero lo digo con reservas porque no sabemos como seguirá el problema del covid”, manifiesta. “La mayoría de la gente está a la espera de los resultados sanitarios para tomar la decisión de hacer el Camino. Hay que esperar un poco, pero espero que esto no vaya a peor”, señala.

La Mancomunidad Turística de Avilés también quiere promover el Xacobeo. “Los ayuntamientos nos presentarán sus propuestas, pero lo fundamental será la ejecución de labores de mantenimiento y de señalización del Camino a su paso por la comarca. También dependerá de que este año nos incluyan en la iniciativa Destino Turístico que hemos solicitado a la Secretaría de Estado”, avanza el gerente de la entidad, José Antonio Álvarez.

Los ayuntamientos confían en que en los próximos meses los peregrinos puedan volver al sendero y no descartan acometer mejoras en breve semanas. Castrillón ya tiene un logotipo del Xacobeo y ha convocado el I Concurso de fotografía del Camino de Santiago a su paso por el municipio. El concurso, al que podrán presentarse tanto aficionados como fotógrafos profesionales, repartirá 3.500 euros en premios y las fotos pueden presentarse hasta el 14 de mayo.

Corvera espera que, en el marco de las actuaciones de la Mancomunidad Turística, se mejore la señalética. En Soto del Barco, un concejo que no pertenece a la Mancomunidad Turística de Avilés, también proyectan mejoras para el último tramo del Camino hacia Santiago en la comarca de Avilés. “Vamos a redactar un estudio sobre las necesidades en cuanto a la señalización del Camino de Santiago”, matiza el alcalde, Jaime Menéndez Corrales. “Vamos a financiarlo con cargo al remanente de tesorería y esperamos poder empezar a ejecutarlo este año”, precisa. Y es que el Camino mueve la economía de la comarca.