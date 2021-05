El PP y la concejala no adscrita, María José Romero, coincidieron en que la negativa del PSOE a conceder la licencia de ampliación del geriátrico afectó también al empleo que iba a generar esa actuación. “Calculamos que se perdieron entre quince y veinte empleos”, señaló el portavoz del PP, Ramón Artime y también la no adscrita, quien, a su vez, aseguró no entender al PSOE “para meterse en un fangal” tras su negativa a ejecutar la obra. Vox pidió la dimisión del Alcalde por la actuación del PSOE en ste asunto, pendiente de un examen de Fiscalía por posible prevaricación.