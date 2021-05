Castrillón y Corvera han abiertos nuevas líneas de ayudas para autónomos pymes y taxis para reactivar la actividad económica afectada por la pandemia. En Castrillón hay una partida de 250.000 euros. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles o pymes, titulares de un establecimiento permanente abierto al público en Castrillón y con domicilio fiscal en el municipio recibirán una ayuda de 1.000 euros por establecimiento. Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos, titulares de licencia de Auto-Taxi en Castrillón, con domicilio fiscal en el concejo recibirán una ayuda por licencia de 500 euros.

El Ayuntamiento de Corvera destina 150.000 euros a nuevas líneas de ayudas. Las ayudas están destinadas a autónomos y microempresas del concejo cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia y cuyos negocios estén ubicados en centros comerciales y también para quiénes no disponen de oficina o local comercial abierto al público. La ayudas para trabajadores por cuenta propia o autónomas que desarrollen una actividad económica en un centro comercial en Corvera será de hasta 1.850 euros por establecimiento si éste presta servicios esenciales y de hasta 750 euros en el caso de servicios no esenciales. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos con domicilio fiscal en Corvera que no disponen de centro abierto al público, las ayudas serán de hasta 1.250 euros. El plazo de solicitud termina el día 18.