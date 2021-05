Castrillón e Illas vinculan las rentas altas a la buena calidad de vida de sus concejos

No obstante, la regidora aseguró que “existen disparidad de situaciones económicas (la renta media en Las Chavolas es de 17.000 euros), es verdad que algunos residentes están por encima de la media debido a los sueldos que genera el sector industrial de la comarca”. “Estos factores: buenos sueldos, excelentes comunicaciones, paisaje y servicios es lo que explica los buenos datos”, manifestó Yasmina Triguero.

Illas, está muy cerca de Castrillón con algo más de 37.000 euros de ingresos medios brutos por hogar. Unos “muy buenos datos”, según el alcalde del concejo, Alberto Tirador (IU). “Illas tiene una renta media elevada, estamos en el nivel alto , el segundo de la comarca después de Castrillón. Es un buen indicador del nivel de vida de nuestro concejo y una señal inequívoca de la importancia del sector industrial en nuestra comarca. Illas tiene la mayor parte de sus rentas procedentes de este sector”, señaló el Alcalde. “Sin duda es un dato que confirma la realidad de un concejo que progresa y se reafirma en un destino ideal para vivir”, concluyó Tirador en su análisis.

Con los últimos datos, Gozón se coloca en el cuarto puesto de la comarca, con una renta media por unidad familiar de 28.875 euros, por encima de Soto del Barco y Corvera. “La mayor renta está en las calles Madrid, Isla de la Erbosa y Clarín, en la zona nueva de La Vallina, seguro que en la zona rural la renta no es tan alta”, manifestó el alcalde, Jorge Suárez (PSOE). “Me preocupa la realidad porque hay mucha gente viviendo del ingreso mínimo vital. Me alegra que la renta familiar media suba, pero las estadísticas esconden muchas desigualdades. Lo que me gustaría es que la renta media fuera para todos los gozoniegos”, señaló.

En Corvera, las zonas con mayor renta –entre 20.000 y 25.000 euros de media– se localizan en la calle San Pablo y La Estada, en Las Vegas. “Los datos de renta media de la comarca son similares en casi todos los concejos. Lo que es prioritario es mantener la industria que genera empleos con sueldos dignos que a su vez repercuten en mayor consumo”, dijo el alcalde, Iván Fernández (PSOE).