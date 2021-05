El ilustrador Charles Vess será el autor del cártel de la décima edición del Celsius

Charles Vess, ilustrador de referencia de la fantasía mundial y autor, entre otras, de las imágenes en la reciente edición integral de “Los libros de Terramar” o de ilustraciones en varias ediciones de “Juego de Tronos” estará el próximo mes de julio en Avilés con motivo del Festival Celsius 232. Vess, cocreador de la saga “Stardust” junto a Neil Gaiman, visitará la ciudad para dar a conocer sus últimos trabajos y charlar con los habituales del Celsius acerca de las últimas novedades en literatura fantástica. El ilustrador Charles Vess cobrará un protagonismo extra este año en Avilés, ciudad que ya visitó durante las jornadas del cómic de 1999, por ser el autor del cartel de la décima edición del Celsius. En el boceto que dieron a conocer ayer a través de las redes sociales del festival ya se aprecian los sugerentes trazos que acompañan a todos los trabajos del autor.

Los trabajos de Vess para Marvel Comics Group incluyen unas páginas para el cómic solidario “Heroes for Hope Starring The X-Men”, varias cubiertas para la colección “Web of Spider-Man”, así como la novela gráfica “The Amazing Spider-Man: Spirits of the Earth (1990)”, en la que Vess vertió las experiencias adquiridas durante el viaje por tierras de Escocia que realizó en 1986 para visitar antiguos castillos. Desde finales de los noventa, ha dedicado parte de sus esfuerzos a la pintura, exponiendo en diferentes galerías y museos tanto en EE UU como en Europa, Italia y España, o Canadá. En la primavera de 2018 presentó “Earthsea Imagined” en el Museo de Massillon (Ohio).