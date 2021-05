“Tras del parón conviene innovar y avanzar en el desarrollo de la sociedad digital”

Dolores Palacios González (Oviedo, 1964) es la nueva directora del Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés, con sede en la calle La Ferrería. Palacios es además profesora del área de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad de Oviedo. La conversación se desarrolla en su nuevo despacho en Avilés.

–¿Cómo se encuentra como nueva directora del centro de Servicios Universitarios?

–Estoy muy contenta e ilusionada, agradecida a la Vicerrectora de Extensión Universitaria, Carmen Adams, que me llamó para comunicarmelo y al Rector, Ignacio Villaverde, por confiar en mí para coordinar este proyecto tan ilusionante. Avilés es una villa que me gusta mucho, es una comarca que me parece muy interesante y bonita.

–¿Compaginará su labor en Avilés con las clases en Derecho?

–En principio, sí. Pero tengo una reducción de horas docentes que me permite completamente compaginar ambas labores, Además, dar clases para el profesor universitario es su primera función y me gusta mucho sentir ese contacto con los alumnos. No me gustaría perderlo y tampoco hay motivo para ello.

–¿Qué potencialidades ve al CSU y a la comarca en su nueva andadura?

–Acabo de llegar y estoy tomando contacto, tratando de verlo todo desde un plano general. El centro, en primer lugar, tiene mucha potencialidad para nuestros alumnos, los universitarios y estudiantes en general de Avilés y comarca. Tienen aquí su espacio, su casa, un espacio de trabajo en el que los atenderemos en todo lo que necesiten. El centro es un espacio de reflexión, de debate, que es lo que la Universidad tiene que potenciar, un centro de aprendizaje con posibilidades. En cuanto a la comarca sí observo la importancia de su carácter industrial, cultural, artístico y, además, he recibido una bienvenida calurosa por parte de las instituciones y también por parte de la sociedad civil. Venimos a trabajar por todos y para todos.

–El Rector destacó que tenía un plan ilusionante e innovador para el CSU...

–Se abre una nueva etapa por los cambios de gestión. Salimos de un tiempo en el que han estado parados, se habla mucho de novedad. La sociedad cambia y demanda nuevas cosas, la Universidad ha de estar en vanguardia e ir por delante. Estamos buscando proyectos innovadores y de vanguardia en todos los ámbitos.

–¿Puede concretar?

–Estamos perfilando esos proyectos.

–Las colonias de Salinas es uno de esos proyectos pendiente de desarrollar.

–Las colonias es un proyecto que lleva directamente el Rectorado. Me consta la buena relación del Rectorado con el Ayuntamiento de Castrillón para darle impulso en la fase que está en este momento, que es la rehabilitación de los espacios.

–Lo comento porque su antecesor, Fermín Rodríguez, era el responsable de ese proyecto.

–Falta por perfilar, estamos en una fase muy inicial. Falta alguna atribución concreta pero el Rector está en ello.

–¿La pandemia ha afectado a su labor docente y a su nuevo nombramiento?

–Como docente el mayor problema ha sido la falta de presencialidad y el no poder dar las clases en el aula, que es una desventaja para los alumnos en su relación con la Universidad. Los compañeros profesores, de todas maneras, estamos dando las clases y transmitiendo los conocimientos sin problemas, termino hoy –por ayer– las clases de este cuatrimestre y no puedo estar más satisfecha con el resultado de los alumnos. Otros proyectos han estado parados. En el centro, como es sede de extensión universitaria y ahora la mayoría de actividades son de forma telemática sí que hay un parón, espero que a corto plazo, si las cosas mejoran, se puedan retomar.

–¿Qué proyectos prevé desarrollar en el nuevo centro de Servicios Universitarios de Avilés?

–Sobre los cursos y Pumuo (Programa de Mayores de la Universidad de Oviedo), entre otros, mantendremos todos aquellos que se demanden. Ahora estamos en una nueva etapa y tenemos que mirar hacia adelante y buscar todas las posibilidades de la sociedad digital en Avilés y su comarca y desarrollar proyectos que la Universidad pueda ofrecer a la sociedad civil. Tenemos que reforzar nuestra presencia en el territorio, ya tenemos buenas relaciones con el Ayuntamiento y la comarca, en general. No solo por el cambio de órganos de gestión, después del parón hay que enfrentar proyectos diferentes e innovadores, vamos avanzando. La Universidad tiene que estar en la vanguardia, se lo debemos a la sociedad, por lo que percibo contamos con importantes alianzas para reforzarlo y trabajar todos en conjunto.

–El CSU es actualmente la sede de la Universidad de Oviedo en Avilés. ¿Considera que Avilés debería contar con algún grado?

–Es una cuestión de planificación general del Rectorado, y es un asunto en el que no puedo ni debo entrar.