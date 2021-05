La UGT avilesina ficha un defensa con buen toque

Por si algún día se cruzan sus caminos, debiera saber la “ministra verde” –que así se refiere Abilio Álvaro Azofra a Teresa Ribera, la titular de la cartera de Transición Ecológica– que cuando ella no había nacido siquiera el recién elegido secretario de la unión comarcal de la UGT de Avilés tenía un máster en contaminación. No es que tenga ese título universitario, que bien podría, es que por haber nacido en 1959 en Valliniello, y como saben todos los vecinos de cierta edad del barrio donde acaba Avilés y empieza Gozón, los malos humos que entonces emitían la térmica, el sínter, la coquería, los hornos altos y la acería de Ensidesa eran la peste que a diario respiraba Azofra. No es que haya rencor por ese insano recuerdo; al contrario, hay una defensa a ultranza de la industria como generadora de empleo y riqueza. Pero por lo que no pasa el líder sindical es porque la ministra de la descarbonización exprés de la economía española pretenda dar lecciones de ecologismo a quienes respiraron hollín a bocanadas. Ya se encargó de dejarlo claro en este periódico en la primera entrevista concedida tras ser proclamado secretario comarcal de la UGT en el congreso celebrado el pasado martes.

En la defensa de la industria como pilar económico de la comarca podría adivinarse las virtudes que adornaban a aquel adolescente que corría la banda de los campos de Mareo soñando con vestir la camiseta del primer equipo del Sporting de Gijón. Pero eran los años del Eurosporting, con Novoa en el banquillo, y la entrada en el plantel de Primera División se vendía carísima. Un tal Mino, natural de Antromero posteriormente fichado por el Real Madrid, cerraba el camino a Azofra, quien no obstante se permitió días de gloria en algún que otro entrenamiento secando a Ferrero, el habilidoso extremo que marcó historia formando tripleta con Quini y Morán.

Tenaz en la marca, rápido en el cruce, decidido en el corte y asociativo en la construcción de juego, la etapa futbolística de Abilio Álvaro Azofra acabó el día que una grave lesión de tobillo le hizo recapacita sobre qué rumbo debía tomar su vida. Pero de aquellas andanzas futbolísticas, aparte de muy buenos recuerdos, un río de anécdotas y una amistad estrecha con Mino, salen muchos paralelismos con su desenvolvimiento como sindicalista. O eso dicen, al menos, quienes le llevan tratando décadas en la UGT.

A la par que la escuela de fútbol de Mareo, Azofra fue alumno de otra escuela de esas que curten: la de Aprendices de Ensidesa. Forma parte de la XXII promoción; de hecho es uno de los habituales dinamizadores de actividades de reencuentro de sus miembros. Luis Ángel Colunga, uno de sus mentores en el terreno del sindicalismo, es de la promoción XXI. Ambos producto de una cantera que dio tanto excelentes profesionales siderúrgicos como personas comprometidas con un ideario progresista.

La primera huelga en Ensidesa (1976), la Huelgona, pilló al joven Azofra en la escuela de La Toba. Era delegado de su clase y ni corto ni perezoso montó una marcha a pie desde el centro educativo al Hospitalillo de Llaranes. La marcha fue dispersada a toletazos por los “grises” a la altura del puente de la autopista. Aquella fue la primera acción sindical consciente del hoy líder comarcal de la UGT. La segunda, según recuerda su protagonista con buen humor, fue poco después en la plaza del Vaticano, donde está aún hoy la sede del sindicato. Había una protesta obrera y se barruntaba leña. Cuando empezaron a llover palos cada cual se buscó la vida para esquivarlos y Azofra echó a correr hacia el edificio sindical, en el que entró volando de un empujón por el hueco que había dejado una pedrada en una puerta de vidrio: “Así entré yo en el sindicato: a través de la cristalera”.

Cuando las aguas se tranquilizaron y la normalidad democrática se instaló en España, Abilio Álvaro Azofra centró sus esfuerzos en estudiar para desarrollarse como siderúrgico a la par que mantenía su militancia ugetista y, eventualmente, colaboraba en lo que le pedían. “Era y es la salsa de todos los guisos”, asegura un compañero de fatigas de aquella época. “Tiene don para aglutinar a personas en torno a una idea, es como el pegamento”, añade otro sindicalista. Uno y otro creen que Azofra tiene el perfil adecuado para coger las riendas de la UGT avilesina en este delicado momento de la historia. “Es más, debería de haber llegado al cargo de secretario general mucho antes”, apuntan.

La trayectoria profesional de Azofra desde Ensidesa a Arcelor, a cuya plantilla sigue perteneciendo, le llevó del departamento de Mantenimiento de Grúas a Transporte y Ferrocarriles y de ahí a Informática. Inquieto por naturaleza, el licenciado como “aprendiz” cursó la FP reglada en el instituto Suanzes, informática en el nocturno de Valliniello y enseñanzas vinculadas a la industria en otros centros de España. En Ferrocarriles empezó de enganchador, se formó para conducir las locomotoras y acabó de jefe de demarcación. Pero no le dolieron prendas para empezar de cero en el departamento de Informática. “Adaptable” es una palabra que le viene como anillo al dedo.

Tras dos intentos fallidos por el covid de celebrar el congreso de la UGT, ahora sí, a la tercera fue la vencida, Abilio Álvaro Azofra debuta en la Primera División sindical asturiana y promete desarmar el juego de todo quien pretenda meter un gol a la industria.