El castrillonense Javier Marqués, cónsul honorario de Paraguay en Asturias

El castrillonense Javier Marqués Flórez es el cónsul honorario de Paraguay en Asturias. Originario de Cangas del Narcea pero vecino de Salinas desde hace cuarenta años, tomó posesión del cargo en diciembre del año pasado en un acto en Madrid. Desde entonces representa los intereses de los paraguayos asentados en el Principado, que por primera vez acogerá la celebración de la Fiesta Nacional de Paraguay. Se celebrará entre el jueves y sábados próximos y conmemora el aniversario de la independencia del país, que tuvo lugar en mayo de 1811. Se cumplen 210 años de aquella revolución.

–¿Cómo llega un médico de formación y empresario de profesión a cónsul honorario?

–Fruto de mis relaciones profesionales asesorando a gobiernos (entre ellos el de Angola, país donde tengo empresas) y por los contactos con políticos y diplomáticos de otros lugares, algunos paraguayos. No se requiere carrera diplomática, es un cargo de confianza del propio país que te nombra. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado General de Paraguay en Madrid necesitaban tener a alguien en Asturias. Me recomendaron al Ministerio y me propusieron esta nueva aventura, que es apasionante y muy reconfortante. Me da muchas satisfacciones.

–¿Y cómo ha sido el proceso?

–Largo. Desde que me propusieron hasta que tomé posesión pasó un año. El nombramiento de la República de Paraguay fue en septiembre del año pasado y tomé posesión en diciembre en Madrid. Se retrasó por la pandemia.

–¿Y cuáles son sus funciones?

–La representación del país ante una demarcación geográfica, en este caso Asturias, salvaguardar los intereses de los paraguayos residentes en el Principado, salvo las funciones de fedatario público o emisión de ciertos documentos. Sí podemos tramitar que retiren sus pasaportes aquí y les asesoramos en materia de extranjería. Pronto, además, firmaremos un convenio con un bufete de abogados de Avilés para asesoramiento en asuntos de familia. Estamos intentando suscribir convenios de colaboración con ayuntamientos y con el Principado para favorecer la formación, que se reenganchen en los estudios, formación básica y profesional.

–¿Es representativa la comunidad paraguaya en Asturias?

–Sí que lo es, hay censados oficialmente 2.207 paraguayos en Asturias, más que en Galicia y Castilla y León. En España solo hay cónsules honorarios de Paraguay en Galicia, Canarias y Asturias.

–¿Su perfil?

–El 70% son mujeres, de mediana edad y ligadas al sector servicios: cuidados, limpieza del hogar y algo de hostelería. Ellas sacaron al país adelante, la mayoría de los varones murieron en la Guerra de la Triple Alianza. Los varones están bastante enfocados al sector del transporte. Un pequeño porcentaje de los paraguayos llega a Asturias de otras provincias indocumentados y están a la espera de regularizar su situación. Es una población muy trabajadora, tranquila, seria, responsable y nada conflictiva. Pasa muy desapercibida. Las mayores concentraciones de paraguayos están en Oviedo, Gijón y Vegadeo. Es un pueblo muy sufrido y trabajador.

–¿En qué consistirán las celebraciones que acogerá Asturias?

–Asistirá una delegación formada por el Embajador Ricardo Scavone, la Ministra Consejera Liz Coronel; la cónsul general en Madrid, María Soledad Zaldívar Romero, y la agregada comercial, María Luisa Almeida. El día 13 habrá un acto en la Cámara de Comercio de Oviedo con empresarios asturianos para promover la inversión extranjera en Paraguay. El día 14, el de la Fiesta Nacional, el presidente del Principado Adrián Barbón recibirá a la delegación diplomática y se presentará de forma oficial en el Museo del Pueblo de Asturias de Gijón este consulado honorario, acto que presidirá el embajador Ricardo Scavone. Tenemos preparado un concierto de arpa, con Noelia Sanabria, y una muestra de gastronomía local en la que participarán las cuatro asociaciones de paraguayos del Principado. La fusión con la asturianía la pondrá una degustación de quesos asturianos, con la colaboración de Pascual Cabaño. El Embajador ofrecerá el día 15 en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo una conferencia sobre los hitos históricos de la República de Paraguay. Es un programa que se desarrollará bajo los protocolos anticovid y muy ambicioso para este tiempo.